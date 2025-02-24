Латвийская федерация пенсионеров (LPF) просит премьер-министра Эвику Силиню объяснить смену нынешнего министра благосостояния Улдиса Аугулиса.
Федерация пенсионеров просит Силиню объяснить отстранение Аугулиса
"Мы испытываем глубокое недоумение по поводу намерения Силини освободить министра благосостояния от должности и требуем детального разъяснения", - сообщила агентству LETA председатель федерации Айя Барча.
LPF подчеркивает, что на пресс-конференции 21 февраля Силиня отнесла к успехам своего правительства повышение пенсий для пенсионеров.
"30 сентября прошлого года, после многолетних усилий, именно при министре Аугулисе нам наконец удалось организовать День сениоров в Сейме, что заложило логичный путь коммуникации между государственным и негосударственным секторами", - отметила Барча.
По ее мнению, нынешний министр благосостояния прислушивался к LPF и выполнил ряд требований.
В частности, при Аугулисе был урегулирован вопрос индексации пенсий, увеличен необлагаемый минимум пенсий, а также почти завершена разработка базовой пенсионной модели, которая устранила бы последние недостатки пенсионной системы и поддержала бы наиболее малообеспеченных пенсионеров.
Барча подчеркивает, что при требовании отставки министра следует не только перечислить его заслуги, но и указать все незавершенные или плохо выполненные задачи, на выполнение которых премьер-министр давала четкие указания и сроки.
Кроме того, федерация ожидает от Силини объяснений по поводу финансирования улучшения демографической ситуации, особенно в условиях, когда большая часть бюджета направляется на внешнюю и внутреннюю безопасность, в том числе на строительство 500 убежищ для гражданской обороны.
Ранее сообщалось, что Силиня, в рамках "перезапуска" работы своего правительства она приняла решение заменить трех министров и потребовала их отставки.
Свои посты должны покинуть:
- Министр сообщения (транспорта) Каспар Бришкенс ("Прогрессивные");
- Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство");
- Министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).
Премьер-министр заявила, что новые министры должны привнести "свежий взгляд" на свои отрасли, чтобы справиться с вызовами.
Силиня призвала коалиционных партнеров выдвинуть новых министров, подчеркнув, что задерживаться с назначениями нельзя, и они должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма.
Член правления Союза зеленых и крестьян (СЗК) Аугустс Бригманис в беседе с агентством LETA заявил, что перед принятием дальнейших решений партии необходимо понять аргументы, по которым в ходе "перезапуска" правительства министр Аугулис также должен покинуть свой пост.
"Надо понять, какие у нее аргументы по этим вопросам", - сказал Бригманис о "перезапуске" правительства Силини.
Он добавил, что дальнейшие шаги будут обсуждаться на заседании правления СЗК, которое состоится в понедельник, 24 февраля.
Этот вопрос также будет обсуждаться во фракции СЗК в Сейме, поскольку ожидается, что Аугулису будет возвращен мандат депутата, и он вернется к работе в парламенте.
Латвийская федерация пенсионеров (LPF) - это неправительственная организация, представляющая интересы более 30 000 пенсионеров. Федерация действует с 1993 года.
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