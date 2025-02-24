Федерация пенсионеров просит Силиню объяснить отстранение Аугулиса

Ранее сообщалось, что Силиня, в рамках "перезапуска" работы своего правительства она приняла решение заменить трех министров и потребовала их отставки.

Свои посты должны покинуть:

Министр сообщения (транспорта) Каспар Бришкенс ("Прогрессивные");

Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство");

Министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).

Премьер-министр заявила, что новые министры должны привнести "свежий взгляд" на свои отрасли, чтобы справиться с вызовами.

Силиня призвала коалиционных партнеров выдвинуть новых министров, подчеркнув, что задерживаться с назначениями нельзя, и они должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма.

Член правления Союза зеленых и крестьян (СЗК) Аугустс Бригманис в беседе с агентством LETA заявил, что перед принятием дальнейших решений партии необходимо понять аргументы, по которым в ходе "перезапуска" правительства министр Аугулис также должен покинуть свой пост.

"Надо понять, какие у нее аргументы по этим вопросам", - сказал Бригманис о "перезапуске" правительства Силини.

Он добавил, что дальнейшие шаги будут обсуждаться на заседании правления СЗК, которое состоится в понедельник, 24 февраля.

Этот вопрос также будет обсуждаться во фракции СЗК в Сейме, поскольку ожидается, что Аугулису будет возвращен мандат депутата, и он вернется к работе в парламенте.

Латвийская федерация пенсионеров (LPF) - это неправительственная организация, представляющая интересы более 30 000 пенсионеров. Федерация действует с 1993 года.

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