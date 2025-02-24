В понедельник во многих районах Латвии будет светить солнце

В понедельник, 24 февраля, осадков не ожидается. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха прогреется до +1..+6 градусов.

В Риге ожидается ясное небо, слабый южный и юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +4 градусов.

Погодные условия определяет область высокого давления. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1025-1030 гектопаскалей.

В понедельник, 24 февраля, в 5:00 утра температура воздуха в Латвии варьировалась от +1 градуса в Колке до -13,9 градусов на метеостанции в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В части Курземе и Земгале снежный покров растаял, в остальной части страны сохраняется слой снега толщиной 1-10 сантиметров.

Самая высокая температура воздуха в Европе 23 февраля была зафиксирована в Испании - +22 градуса. Самая низкая температура в ночь на понедельник - -17 градусов в горах Румынии и -22 градуса в России.

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