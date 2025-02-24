Программа: странам Запада нужно защищать свою критически важную инфраструктуру

"В настоящее время мы, как я уже упомянул, фактически способны реагировать превентивно и эффективно это делать. Что будет через неделю или две? Конечно, я очень надеюсь, что мы тоже справимся, но в какой-то момент надо учитывать, что это уже станет... Гибридная война, может быть, это такое понятие, которое используется уже долгое время. Я бы сказал даже больше - это уже настоящий этап саботажа и диверсий, в который мы вошли еще в прошлом году..."