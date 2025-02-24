За несколько недель до отключения от контролируемой Россией сети БРЭЛЛ и синхронизации энергосистем Балтии с Европой в Риге, на полуострове Грапю, произошел инцидент, в результате которого был поврежден кабель линии напряжением 110 киловольт, принадлежащий компании Augstsprieguma tīkls, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.
Программа: странам Запада нужно защищать свою критически важную инфраструктуру
Расследование ведет Государственная полиция, а также произошедшее изучила Служба государственной безопасности (VDD), которая не обнаружила признаков причастности российских спецслужб.
В связи с синхронизацией балтийских электросетей со странами Европы объекты Augstsprieguma tīkls (AST) находились под усиленным наблюдением.
В конце января в районе Валки, недалеко от границы с Эстонией, земессарги заметили двух мужчин, копающих землю прямо под линией высокого напряжения. Когда их обнаружили, они попытались скрыться на автомобиле, но после задержания не смогли внятно объяснить, что именно делали под линией электропередачи.
Инцидент на полуострове Грапю произошел еще раньше - около Рождества. Там мужчина с лопатой повредил кабель линии высокого напряжения 110 кВ, получил ожоги, но остался жив.
"Мы всегда сообщаем о таких случаях в полицию и Службу государственной безопасности, мы на связи с ними, так как никогда нельзя исключать худший сценарий - что это акт саботажа или диверсии. Поэтому для нас важно, чтобы о любых подозрительных инцидентах были информированы полиция и спецслужбы", - заявил председатель правления AST Роланд Ирклес в эфире передачи.
В Службе государственной безопасности сообщили De facto, что "инцидент на полуострове Грапю расследует Государственная полиция. В свою очередь, VDD в рамках своей компетенции получила от полиции информацию о произошедшем. Данные, собранные службой, не свидетельствуют о причастности российских спецслужб к этому случаю".
Потребители этот инцидент не ощутили. Также была усилена защита киберпространства, чтобы предотвратить возможные атаки во время переключения. И не только из-за процесса синхронизации, но и в целом - крупные компании являются одной из целей кибератак со стороны России.
"Откровенно говоря, мы ожидали, что они будут более агрессивными, но они не были такими интенсивными. Однако в любом случае происходил процесс, который можно назвать прощупыванием и поиском уязвимых мест. Также были целенаправленные попытки атак, которые не увенчались успехом. И здесь стоит отметить подготовленность и самоотверженность технического персонала этих компаний в Латвии, в первую очередь AST", - рассказал заместитель руководителя Cert.lv Варис Тейванс.
Невозможно обеспечить защиту абсолютно всего, поэтому AST сосредотачивает усилия на охране самых критически важных объектов. В то же время система передачи электроэнергии спроектирована таким образом, что в случае выхода одной линии из строя, другие продолжают обеспечивать услугу, а повреждения устраняются в максимально короткие сроки.
AST совместно с операторами из Эстонии, Литвы и Польши планирует подать заявку на получение 300 миллионов евро из европейского фонда (CEF) для защиты и устойчивости инфраструктуры. В эти планы входит развитие мобильных опор и мобильных подстанций.
Также предусмотрено совершенствование возможностей по обнаружению дронов. Из всех зафиксированных случаев один вызвал подозрения. В настоящее время у операторов критической инфраструктуры в Латвии нет права принудительно сажать дроны.
"У нас есть такие [возможности обнаружения], но, вероятно, стоит обсудить, должны ли сами операторы критически важной инфраструктуры для более эффективной защиты иметь право сажать такие дроны при наличии соответствующих технологий или использовать другие контрмеры для физического предотвращения подобных угроз", - отметил Ирклис.
Организованные диверсии со стороны России за последний год затронули все больше европейских стран. Новая тенденция подтверждает, что Россия фактически уже находится в прямой конфронтации с Западом, - такой вывод делает Бюро защиты Сатверсме (SAB) в опубликованном на этой неделе отчете.
Одновременно Россия пытается отрицать и скрывать свою ответственность за атаки, затрудняя возможности идентифицировать участие своих спецслужб в диверсиях. Ясно одно - безопасности критической инфраструктуры следует уделять все больше внимания.
В Балтийском море за последние два года произошло более десяти различных инцидентов с подводными коммуникациями - повреждены газовые, электрические, информационные и телекоммуникационные соединения между странами Балтии и Скандинавией. На этой неделе уже в третий раз за несколько месяцев был поврежден подводный кабель связи, соединяющий Финляндию и Германию. Обвиняемые в повреждении кабелей суда отрицают сотрудничество с Россией.
Чтобы снизить вероятность подобных инцидентов, внимание уделяется как истории судов, находящихся в море - не допускали ли они нарушений в других местах, - так и возможному нетипичному поведению в конкретный момент. Однако основные надежды возлагаются на то, что выставление серьезных счетов виновным может стать частью сдерживающей стратегии.
"Флаговое государство конкретного судна должно проводить расследование в таких случаях. Чем больше таких расследований они будут проводить, тем больше флаговое государство будет заинтересовано не сотрудничать с подобными судами. И второй момент - здесь серьезно ставится под угрозу лицензия капитана судна на дальнейшую работу в море", - рассказывает командующий Военно-морскими силами, адмирал флота Марис Поленц.
Говоря о способности защитить энергетическую инфраструктуру Латвии, министр климата и энергетики Каспар Мелнис сказал:
"Ответственные службы должны сотрудничать с операторами критически важной инфраструктуры, чтобы все были в курсе ситуации, чтобы происходил обмен информацией о том, какова текущая обстановка, и чтобы было четко понятно, как действовать и какие службы несут ответственность".
На уточняющий вопрос о том, есть ли уверенность не только в том, что так должно быть, но и в том, что так и есть, Мелнис ответил: "Я знаю, что идет коммуникация. Я однозначно знаю, что соответствующие службы уже работают в этом направлении, а также взаимодействуют с операторами инфраструктуры. Это сотрудничество происходит, ведутся дискуссии и рассматриваются пути улучшения системы".
В свою очередь, министр внутренних дел Рихард Козловскис отмечает:
"В настоящее время мы, как я уже упомянул, фактически способны реагировать превентивно и эффективно это делать. Что будет через неделю или две? Конечно, я очень надеюсь, что мы тоже справимся, но в какой-то момент надо учитывать, что это уже станет... Гибридная война, может быть, это такое понятие, которое используется уже долгое время. Я бы сказал даже больше - это уже настоящий этап саботажа и диверсий, в который мы вошли еще в прошлом году..."
Страны Балтийского моря также находятся в числе главных целей российских киберопераций. По наблюдениям Cert.lv, агентства по предотвращению киберинцидентов, атаки на Латвию активизируются после объявлений о поддержке Украины.
Уже при изучении отдельных случаев видно, что часть атак совершают идеологически мотивированные активисты, но их влияние невелико. А затем идут централизованные, тщательно организованные и финансируемые атаки. При отслеживании денежных потоков было выявлено, что на криптовалютном кошельке, связанном с финансированием кампании, находилось до полумиллиона евро.
"Важно понимать, что организации, которые заказывают или каким-то образом координируют такие серьезные кибероперации, зачастую связаны со спецслужбами или разведывательными агентствами страны-агрессора. И вообще, в наши дни основная операционная среда разведслужб переместилась в киберпространство", - поделился Вариc Тейванс.
По мнению SAB, российские спецслужбы в настоящее время развивают свои возможности по организации диверсий в Европе, но пока эти действия находятся на начальной стадии, о чем свидетельствует их низкий уровень сложности.
"Я не сказал бы, что они стали более совершенными - они просто стали наглее. Ведь это не требует особых умений - заложить где-то бомбу или совершить что-то подобное. Просто они действуют все активнее, предпринимают больше попыток, и, в принципе, их не интересует, поймают их или нет", - отметил директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации Янис Сартс.
Однако диверсии рассматриваются как часть российской подготовки к возможной военной конфронтации с НАТО в долгосрочной перспективе и как элемент военного плана.
"Если говорить о диверсиях, то да, как я уже упоминал, в российской военной доктрине четко прописано использование диверсий на определенном этапе конфликта. Правоохранительные органы и спецслужбы занимаются этим вопросом. В любом случае, мы способны как выявлять такие угрозы, так и раскрывать их, но это, безусловно, серьезный вызов", - сказал директор SAB Эгилс Звиедрис.
Латвийская армия начала готовиться к подобным сценариям еще после событий в Крыму 11 лет назад, подчеркивает командующий Национальными вооруженными силами, генерал-майор Каспар Пуданс. Разработаны соответствующие планы и установлены критерии, по которым армия может вступить в действие.
"Современные технологии и доступность информационных систем значительно упрощают ситуацию - вербовка людей в онлайн-сетях или где-то еще возможна без особых усилий. Кроме того, наша близость к России и, возможно, благоприятная среда создают для них удобные условия для деятельности. Я не считаю, что это начало какой-то новой фазы, скорее, это тренировка, проверка их возможностей и оценка наших способностей", - предположил Пуданс.
Различные виды диверсий чаще всего не рассматриваются как прямой военный, конвенциональный удар. Однако, как подчеркивает министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), в документах НАТО четко прописано, где проходит граница, после которой происходящее можно считать полноценной атакой на страну-члена НАТО.
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