Слухи о перемирии России и Украины становятся все более и более настойчивыми. И сегодня, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, кажется важным порассуждать - в каком формате это перемирие может существовать.
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Липину интересно ⟩ Перемирие с Россией, но без Украины?
Слухи о так называемом "договорнячке" периодически появлялись на протяжении всего полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Но с приходом к власти Дональда Трампа они заметно усилились. А уж подтвержденный телефонный разговор Трампа с Путиным, кажется, убедил всех, что перемирие близко.
Вот только мне эта перспектива не кажется настолько оптимистичной. Сколько раз за последние 25 лет Путин что-то обещал, а потом нарушал обещание?