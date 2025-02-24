Липину интересно Перемирие с Россией, но без Украины?

Слухи о так называемом "договорнячке" периодически появлялись на протяжении всего полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Но с приходом к власти Дональда Трампа они заметно усилились. А уж подтвержденный телефонный разговор Трампа с Путиным, кажется, убедил всех, что перемирие близко.

Вот только мне эта перспектива не кажется настолько оптимистичной. Сколько раз за последние 25 лет Путин что-то обещал, а потом нарушал обещание?

Давайте оговоримся. Я только за то, чтобы люди перестали умирать.