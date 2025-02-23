Экзитполы: На выборах в бундестаг лидирует блок ХДС/ХСС

Избирательные участки в ФРГ закрылись

Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в бундестаг работали с 08.00 до 18.00 по местному времени (10.00-20.00 мск).

В Германии - около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) - старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) - достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.

Для голосования за границей зарегистрировались еще около 200 000 граждан ФРГ. Их общее число оценивается примерно в 3-4 млн. Причина низкой явки среди них - бюрократические трудности и необходимость высылать бюллетень на родину почтой.

Около 20% избирателей до последнего не могли определиться

Согласно социологам, около 20% избирателей до последнего не могли решить, за кого голосовать и идти ли вообще на выборы.

По данным опросов, проводившихся перед выборами, больше всего шансов стать новым канцлером Германии было у Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Лидер ХДС - кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, который с 2021 года является ведущей оппозиционной силой в бундестаге, до этого 16 лет находился у власти и теперь вновь хочет формировать правительство.

Досрочные выборы в германский бундестаг