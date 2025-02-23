На выборах в бундестаг у блока ХДС/ХСС - 29% голосов избирателей, у АдГ - 19,5%, у СДПГ - 16%, свидетельствуют результаты экзитполов.
Экзитполы: На выборах в бундестаг лидирует блок ХДС/ХСС
На досрочных выборах в бундестаг лидирует консервативный блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 23 февраля, результаты экзитполов, основанные на опросе избирателей на выходе из избирательных участков.
У блока ХДС/ХСС - 29% голосов избирателей. Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - на втором месте с 19,5%. У левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 16%.
Леволиберальные "Союз-90"/"зеленые" набирают 13,5%.
Левая партия получает 8,5%, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%, левопопулистская Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) - 4,7%.
У "Свободных избирателей" (Freie Wähler), партии Volt, Марксистско-ленинской партии Германии, "Союза за Германию" (Bündnis Deutschland) - 3,9%. Для того, чтобы партия была представлена в бундестаге, ей необходимо набрать пять процентов.
Результаты показывают, что блоку ХДС/ХСС предстоит сформировать коалицию. Сколько именно партнеров будет у консерваторов, зависит от того, какое число партий пройдет в бундестаг. Это станет известно после объявления официальных итогов выборов.
Результат СДПГ стал самым слабым за историю выборов в бундестаг. При этом АдГ за четыре года в два раза улучшила свои показатели. Успех Левой партии стал неожиданным - в 2021 году она прошла в бундестаг с трудом.
Избирательные участки в ФРГ закрылись
Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в бундестаг работали с 08.00 до 18.00 по местному времени (10.00-20.00 мск).
В Германии - около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) - старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) - достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.
Для голосования за границей зарегистрировались еще около 200 000 граждан ФРГ. Их общее число оценивается примерно в 3-4 млн. Причина низкой явки среди них - бюрократические трудности и необходимость высылать бюллетень на родину почтой.
Около 20% избирателей до последнего не могли определиться
Согласно социологам, около 20% избирателей до последнего не могли решить, за кого голосовать и идти ли вообще на выборы.
По данным опросов, проводившихся перед выборами, больше всего шансов стать новым канцлером Германии было у Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Лидер ХДС - кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, который с 2021 года является ведущей оппозиционной силой в бундестаге, до этого 16 лет находился у власти и теперь вновь хочет формировать правительство.
Досрочные выборы в германский бундестаг
Досрочное голосование стало необходимым после того, как 6 ноября 2024 года развалилась правящая коалиция канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) в составе СДПГ, СвДП и "Союза-90"/"зеленых". По итогам выборов в бундестаг партии сформируют новую правящую коалицию, представители которой войдут в правительство. Парламент в обновленном составе утвердит кандидатуру нового канцлера.
В выборах, по данным Федеральной избирательной комиссии, принимают участие 29 из 41 зарегистрированной партии.
Социал-демократическая партия, "Союз-90"/"зеленые", Свободная демократическая партия, ультраправая "Альтернатива для Германии", Левая партия, "Свободные избиратели", партия Volt, Марксистско-ленинская партия Германии, "Союз за Германию" и Союз Сары Вагенкнехт представлены по земельным спискам во всех 16 федеральных землях.
Христианско-демократический союз баллотируется во всех землях - кроме Баварии, Христианско-социальный союз - только в Баварии. Другие партии не включены в избирательные бюллетени во всех землях. Восемь партий участвовали в выборах только в одной федеральной земле.
В соответствии с действующим законодательством, партийные объединения, не представленные в бундестаге или в земельном парламенте минимум пятью депутатами, должны были собрать подписи в поддержку своих конкретных предложений по выборам. Однако не всем из них удалось это сделать.
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