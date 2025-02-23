В последний день этой недели в Латвии и мире произошло много интересного. Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов уйти в отставку, жителям Латвии пообещали, что скоро получать деньги за депозитную тару станет проще, а мультфильм "Поток" выиграл очередную премию. Об этих и других новостях воскресенья, 23 февраля, читайте в подборке RUS TVNET.
Главное за 23 февраля ⟩ Выборы в бундестаг, Зеленский высказался о возможности отставки и "Поток" получил новую награду
Новости Латвии:
Деньги за сданную депозитную тару вскоре можно будет получить и на банковскую карту, рассказал передаче 4. studija председатель правления предприятия Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис.
В прошлом году в Латвии было убито 67 человек, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.
Мужчина со второй группой инвалидности получил на Центральном рынке несколько штрафов за парковку автомобиля, несмотря на то, что ему стоянка полагается бесплатно, сообщает передача Bez tabu.
В Риге, в Пурвциемсе, водитель, пытаясь избежать сильного столкновения с едущей навстречу машиной, резко изменил траекторию движения, снеся на обочине буквально все, что там находилось, сообщает передача Degpunktā.
Латвийская художница по текстилю Эдите Паулс-Вигнере скончалась. Об этом сообщили ее родственники, передает LSM.
За рубежом:
В Германии в воскресенье, 23 февраля, проходят досрочные парламентские выборы. Больше всего шансов стать следующим канцлером у главы ХДС Фридриха Мерца, но главный успех, вероятно, ожидает ультраправую "Альтернативу для Германии": партия Алис Вайдель, согласно опросам, может удвоить число своих депутатов в Бундестаге.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы о том, какие гарантии ему нужны от президента США Дональда Трампа и готов ли он "отказаться" от президентства в Украине в обмен на мир.
Украина возражает против требований США передать им ресурсы в размере 500 миллиардов долларов за оказанную ранее помощь в рамках сделки по продаже редкоземельных металлов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника.
Папа римский Франциск провел спокойную ночь в больнице, сообщил в воскресенье Ватикан, пишет AFP.
Анимационный фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" или Straume в субботу в Санта-Монике, штат Калифорния, получил на церемонии вручения премии Independent Spirit Awards награду за лучший зарубежный фильм, сообщает AFP.
Интересное чтиво:
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Иногда по вечерам я проветриваю голову от мыслей о работе, смотря веселые сюжеты передачи Bez tabu. Прикольная передача, но иногда возникает чувство, что в голову не пришла вообще ни одна идея сюжета, поэтому снимать приходится что-то такое, что в нормальных случаях определенно был не делали. Моим фаворитом неизменно остается сюжет о неработающем газовой колонке на автозаправочной станции.
Аэрогриль - кухонное устройство, которое в наши дни можно найти на очень многих кухнях, и его популярность только растет - доступно много самых разных моделей, предлагаются как различные размеры и цвета, так и разные мощности и функции. Кроме того, выдаются книги с рецептами, адаптированными специально для готовки в аэрогриле, в соцсетях создано большое количество групп единомышленников, в которых энтузиасты готовки делятся своими достижениями и опытом по использованию этого устройства.
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