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Главное за 23 февраля Выборы в бундестаг, Зеленский высказался о возможности отставки и "Поток" получил новую награду

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Зима в городе
Зима в городе Фото: Zane Bitere/LETA

В последний день этой недели в Латвии и мире произошло много интересного. Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов уйти в отставку, жителям Латвии пообещали, что скоро получать деньги за депозитную тару станет проще, а мультфильм "Поток" выиграл очередную премию. Об этих и других новостях воскресенья, 23 февраля, читайте в подборке RUS TVNET.

Новости Латвии:

Деньги за сданную депозитную тару вскоре можно будет получить и на банковскую карту, рассказал передаче 4. studija председатель правления предприятия Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис.

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В прошлом году в Латвии было убито 67 человек, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

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Мужчина со второй группой инвалидности получил на Центральном рынке несколько штрафов за парковку автомобиля, несмотря на то, что ему стоянка полагается бесплатно, сообщает передача Bez tabu.

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В Риге, в Пурвциемсе, водитель, пытаясь избежать сильного столкновения с едущей навстречу машиной, резко изменил траекторию движения, снеся на обочине буквально все, что там находилось, сообщает передача Degpunktā.

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Латвийская художница по текстилю Эдите Паулс-Вигнере скончалась. Об этом сообщили ее родственники, передает LSM.

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За рубежом:

В Германии в воскресенье, 23 февраля, проходят досрочные парламентские выборы. Больше всего шансов стать следующим канцлером у главы ХДС Фридриха Мерца, но главный успех, вероятно, ожидает ультраправую "Альтернативу для Германии": партия Алис Вайдель, согласно опросам, может удвоить число своих депутатов в Бундестаге.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы о том, какие гарантии ему нужны от президента США Дональда Трампа и готов ли он "отказаться" от президентства в Украине в обмен на мир.

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Украина возражает против требований США передать им ресурсы в размере 500 миллиардов долларов за оказанную ранее помощь в рамках сделки по продаже редкоземельных металлов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника.

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Папа римский Франциск провел спокойную ночь в больнице, сообщил в воскресенье Ватикан, пишет AFP.

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Анимационный фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" или Straume в субботу в Санта-Монике, штат Калифорния, получил на церемонии вручения премии Independent Spirit Awards награду за лучший зарубежный фильм, сообщает AFP.

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Интересное чтиво:

Рижский русский театр им. М.Чехова представил новый спектакль "Леди Макбет": переосмысление классического текста Уильяма Шекспира. Чем новое прочтение удивит поклонников классики и почему его премьера состоялась в канун Дня святого Валентина - в материале TVNET+.

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В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET еженедельно обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в Сети активно обсуждается критика в адрес Лаймы Вайкуле, госпитализация Шакиры и болезнь рэпера Оксимирона.

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Иногда по вечерам я проветриваю голову от мыслей о работе, смотря веселые сюжеты передачи Bez tabu. Прикольная передача, но иногда возникает чувство, что в голову не пришла вообще ни одна идея сюжета, поэтому снимать приходится что-то такое, что в нормальных случаях определенно был не делали. Моим фаворитом неизменно остается сюжет о неработающем газовой колонке на автозаправочной станции.

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Аэрогриль - кухонное устройство, которое в наши дни можно найти на очень многих кухнях, и его популярность только растет - доступно много самых разных моделей, предлагаются как различные размеры и цвета, так и разные мощности и функции. Кроме того, выдаются книги с рецептами, адаптированными специально для готовки в аэрогриле, в соцсетях создано большое количество групп единомышленников, в которых энтузиасты готовки делятся своими достижениями и опытом по использованию этого устройства.

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В эстонской деревне Тсиргумяэ на реке Мустйыги из-за зимних погодных условий появился большой вращающийся ледяной диск - редкое явление природы, пишет портал Rus.Postimees.

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