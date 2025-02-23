Главное за 23 февраля Выборы в бундестаг, Зеленский высказался о возможности отставки и "Поток" получил новую награду

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы о том, какие гарантии ему нужны от президента США Дональда Трампа и готов ли он "отказаться" от президентства в Украине в обмен на мир.

Украина возражает против требований США передать им ресурсы в размере 500 миллиардов долларов за оказанную ранее помощь в рамках сделки по продаже редкоземельных металлов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника.

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Папа римский Франциск провел спокойную ночь в больнице, сообщил в воскресенье Ватикан, пишет AFP.

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Анимационный фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" или Straume в субботу в Санта-Монике, штат Калифорния, получил на церемонии вручения премии Independent Spirit Awards награду за лучший зарубежный фильм, сообщает AFP.

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