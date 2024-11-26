В этом году наблюдается удивительное количество бактериально-микоплазменных инфекций и заболеваний, и иногда пациенты оказываются в отделении интенсивной терапии, в передаче "900 секунд" телеканала TV3 заявила инфектолог Рижской восточной клинической университетской больницы, профессор Людмила Виксна.
В этом году зарегистрировано большое количество заболеваний, вызванных бактериями микоплазмы
Она пояснила, что это бактерия, вызывающая заболевания, главные симптомы которых связаны с легкими, но могут затронуть и другие органы. Это не вирусная инфекция, однако против нее есть хорошие лекарства. Однако заболевшие, к сожалению, очень часто попадают в больницы. Иногда пациентам нужен дополнительный кислород и интенсивная терапия.
Говоря о других заболеваниях, она рассказала, что в данный момент не наблюдается серьезного роста заболеваемости ни Covid-19, ни гриппом, однако это не означает, что их не будет.
Она подчеркнула, что критическая картина гриппа очень схожа год от года, поэтому, по ее мнению, в этом году сильно иначе не будет. Вакцинироваться до сих пор не поздно, отмечает специалист.
В свою очередь вакцинироваться против Covid-19 она призывает продуманно, в частности, группам риска это определенно нужно сделать, а остальным стоит обдумать этот вопрос, так как это не столь важно. По ее словам, в обществе уже образовался своего рода иммунитет к этому вирусу.
Она также проинформировала про выводы ученых о том, что многие последствия Covid-19 - различные симптомы и осложнения - со временем снижаются и даже проходят.
Осложнения делят на две группы, в частности, те, которые касаются тела человека физически, например, бессилие, изменения в сердечном ритме и изменения в работе печени. И ментальные осложнения. По ее словам, очень много пациентов жаловались на проблемы с памятью, нарушения сна, волнение, пессимизм.
Виксна подчеркнула, что все это иногда требует лечения, а иногда проходит само по себе. Однако она рекомендует проконсультироваться с врачом. Перед этим инфектолог призывает жителей заполнить анкету на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний, которая поможет определить именно оставленные Covid-19 последствия.
Виксна рассказала, что для нее Covid-19 - первый известный респираторный вирус, который так сильно влияет на ментальное состояние пациентов. Это инфектологу кажется удивительным.
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