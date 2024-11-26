В этом году зарегистрировано большое количество заболеваний, вызванных бактериями микоплазмы

Она пояснила, что это бактерия, вызывающая заболевания, главные симптомы которых связаны с легкими, но могут затронуть и другие органы. Это не вирусная инфекция, однако против нее есть хорошие лекарства. Однако заболевшие, к сожалению, очень часто попадают в больницы. Иногда пациентам нужен дополнительный кислород и интенсивная терапия.

Говоря о других заболеваниях, она рассказала, что в данный момент не наблюдается серьезного роста заболеваемости ни Covid-19, ни гриппом, однако это не означает, что их не будет.

Она подчеркнула, что критическая картина гриппа очень схожа год от года, поэтому, по ее мнению, в этом году сильно иначе не будет. Вакцинироваться до сих пор не поздно, отмечает специалист.

В свою очередь вакцинироваться против Covid-19 она призывает продуманно, в частности, группам риска это определенно нужно сделать, а остальным стоит обдумать этот вопрос, так как это не столь важно. По ее словам, в обществе уже образовался своего рода иммунитет к этому вирусу.