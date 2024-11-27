Ранее Белый дом впервые публично признал, что ослабил ограничения на использование Украиной поставляемых США ракет ATACMS. Об этом 25 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Сейчас они могут использовать ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости. И сейчас - по понятным причинам - это происходит в районе Курска, в Курской области", - указал Кирби.

Зеленский: Теперь у нас есть ATACMS

Министерство обороны России до этого заявило, что в ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. В заявлении утверждалось, что пять ракет были сбиты расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", а еще одна "повреждена".

Президент Украины Владимир Зеленский напрямую не подтвердил факт удара по Брянской области, но сказал, что "теперь у нас есть ATACMS" и "мы все это будем использовать".

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