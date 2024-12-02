"Мама, я не могу дышать!" У государства нет денег, чтобы эффективными лекарствами помочь 16 детям

Пока обе дочери в школе, мама Мадара переводит дух. Скоро будет два года с тех пор, как ее жизнь и жизнь ее семьи повернулась на 360 градусов. Благодаря медикаментам нового поколения, которые Маре начала получать, когда ничто другое уже не помогала. Мадаре почти не верилось, что жизнь может быть и такой - нормальной. Без постоянного страха услышать ночью, как ребенок борется за дыхания, без месяцев, проведенных в больнице, без того, чтобы с чувством бессилия видеть, что дочь уже не может зайти по лестнице. До этого семейная жизнь была подчинена болезни, родившейся вместе с двумя девочками, и это всех ненормально истощало. Скоро будет год, как впервые за 15 лет Маре ни разу не была в больнице и живет полной жизнью - занимается спортом, катается на велосипеде, купается, поет, мечтает стать архитектором.