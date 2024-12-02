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"Мама, я не могу дышать!" У государства нет денег, чтобы эффективными лекарствами помочь 16 детям

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"Если бы мне было так же плохо, как сестре, получила бы я новое лекарство?" - спрашивает 10-летняя лиепайчанка Руте Янсоне. У нее и ее 15-летней сестры Маре есть фатальный генетический дефект. Девочки родились с муковисцидозом (МВ) - редким генетическим заболеванием, при котором нарушается работа всех желез внешней секреции, что приводит к повреждению жизненно важных органов, особенно легких. Несмотря на то, что доступны медикаменты более нового поколения, Рута, как и еще 15 детей с МВ, их не получает, так как государство не нашло на это денег. Маре начала получать инновационные лекарства только после того, как уже начала угасать. Это полностью изменило жизнь девочки.

В Лиепае, как всегда, ветродуй, но пожухлая листва упрямо держится на деревьях. В воздухе соленость моря - новое место жительства семья Янсонов недалеко от море, которое так нравится старшей дочери Маре, у которой в отличие от сестры течение болезни более тяжелое.

Пока обе дочери в школе, мама Мадара переводит дух. Скоро будет два года с тех пор, как ее жизнь и жизнь ее семьи повернулась на 360 градусов. Благодаря медикаментам нового поколения, которые Маре начала получать, когда ничто другое уже не помогала. Мадаре почти не верилось, что жизнь может быть и такой - нормальной. Без постоянного страха услышать ночью, как ребенок борется за дыхания, без месяцев, проведенных в больнице, без того, чтобы с чувством бессилия видеть, что дочь уже не может зайти по лестнице. До этого семейная жизнь была подчинена болезни, родившейся вместе с двумя девочками, и это всех ненормально истощало. Скоро будет год, как впервые за 15 лет Маре ни разу не была в больнице и живет полной жизнью - занимается спортом, катается на велосипеде, купается, поет, мечтает стать архитектором.

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