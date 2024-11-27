Латвийцы обсуждают новые скандальные поправки к закону об обязательной страховке OCTA, в мире спорят о последствиях поставок американских ракет Украине, а в Латвии разгорелся скандал вокруг ведущей Латвийского радио 4 Ольги Князевой. Об этих и других новостях читайте в подборке за среду, 27 ноября, от RUS TVNET.
Главное за 27 ноября ⟩ Травля Ольги Князевой, споры вокруг закона об OCTA и ракетные удары по России
Новости Латвии:
Главный скандал латвийских СМИ последних дней. Ведущую Латвийского радио 4 Ольгу Князеву обвиняют и в ненависти к латышскому языку, и в потакании российской пропаганде, и просто в профнепригодности. Насколько эти обвинения справедливы, а насколько высосаны из пальца? Давайте разбираться.
"На грубые нарушения мер безопасности во время работ на территории SIA Valiants я жаловался в Государственную инспекцию труда (VDI) несколько месяцев назад, но никаких действий не последовало, и я до сих пор не получил ответа", - написал один из читателей TVNET, отреагировав на новость о том, что на прошлой неделе в Марупе на дорогу упал строительный кран.
Если предприниматели будут действовать так, что медикаменты станут недоступны населению, последуют очень строгие и серьезные меры, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью программе 900 sekundes на канале TV3, комментируя новую модель наценки на лекарства.
В рижском районе Чиекуркалнс воры средь бела дня проникли в квартиру пятиэтажного дома через балкон и украли ценные вещи, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA) вступят в силу 10 декабря. Это решение вызвало шквал критики в социальных сетях.
За рубежом:
Автор одного из самых популярных подкастов в мире, американец Джо Роган в одном из своих эфиров набросился с руганью на украинского президента Владимира Зеленского и раскритиковал уходящего лидера Белого дома Джо Байдена за разрешение Украине наносить удары американскими ракетами по территории России.
В Минобороны России подтвердили удары ATACMS по аэродрому Курск - Восточный и по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В ведомстве заявили о подготовке ответных действий.
Мать двух маленьких детей Сирье Вайнамяэ, которой был поставлен изменивший ее жизнь суровый диагноз, больше всего мечтает о выздоровлении. Или, по крайней мере, иметь возможность прожить еще много-много лет. Больше всего она боится, что не выздоровеет, и в итоге врачи разведут руками: больше ничего не сделать, пишет Rus.Postimees.
Скидки - это всегда приятно. Однако иногда выгодные предложения бывают настолько "заманчивыми", что могут вызвать смех. Так, например, недавно внимание пользователей форума Reddit привлекла крайне "выгодная" скидка в магазине на судне Tallink, сообщает Limon.
В середине ноября в Мехико, столице Мексики, состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная 2024" (Miss Universe 2024), где определилась победительница. По данным CNN, в этом году звания главной красавицы мира была удостоена датчанка, 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг.
Интересное чтиво:
Фриц Шервиц - человек, чья судьба воплощает всю противоречивость человеческого выбора в условиях геноцида. Еврей по происхождению, он управлял концентрационным лагерем "Лента" в оккупированной Риге. Офицер СС, он использовал свое положение, чтобы спасать заключенных. Его история - яркий пример того, как спаситель может быть одновременно соучастником.
No Nut November, также известный под аббревиатурой NNN, - это ежегодный призыв к воздержанию от секса и мастурбации. Он зародился в 2011 году, а в 2017 году, с ростом популярности среди мужчин в социальных сетях, появился аналог - Destroy Dick December. Что же такое NNN, каковы его преимущества и, самое главное, может ли воздержание негативно сказаться на физическом и психическом здоровье мужчины?
Ужесточение всполошило людей, оперирующих наличными деньгами, и вызвало много вопросов. Например, можно ли, не создав проблемы своей семье, достать из тумбочки бабушкины накопления и сделать первый взнос за ипотеку? TVNET+ помогли разобраться в теме специалисты VID и глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова.
Как говорится, я сделала это, чтобы вам не пришлось. Я решила попробовать "Оземпик" - препарат, который стал популярным среди голливудских звезд как средство для похудения. Сразу скажу: это не реклама, а мой личный опыт, который превратился в журналистский эксперимент.
В Латвии и Литве самые высокие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в ЕС. В Латвии они составляют 4000 смертей на миллион человек. Диета тесно связана с развитием этих заболеваний, поэтому наука ищет продукты, которые привлекательны для людей и могут снизить риск ССЗ.
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