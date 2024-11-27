Главное за 27 ноября Травля Ольги Князевой, споры вокруг закона об OCTA и ракетные удары по России

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Фриц Шервиц - человек, чья судьба воплощает всю противоречивость человеческого выбора в условиях геноцида. Еврей по происхождению, он управлял концентрационным лагерем "Лента" в оккупированной Риге. Офицер СС, он использовал свое положение, чтобы спасать заключенных. Его история - яркий пример того, как спаситель может быть одновременно соучастником.

No Nut November, также известный под аббревиатурой NNN, - это ежегодный призыв к воздержанию от секса и мастурбации. Он зародился в 2011 году, а в 2017 году, с ростом популярности среди мужчин в социальных сетях, появился аналог - Destroy Dick December. Что же такое NNN, каковы его преимущества и, самое главное, может ли воздержание негативно сказаться на физическом и психическом здоровье мужчины?

Ужесточение всполошило людей, оперирующих наличными деньгами, и вызвало много вопросов. Например, можно ли, не создав проблемы своей семье, достать из тумбочки бабушкины накопления и сделать первый взнос за ипотеку? TVNET+ помогли разобраться в теме специалисты VID и глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова.

Как говорится, я сделала это, чтобы вам не пришлось. Я решила попробовать "Оземпик" - препарат, который стал популярным среди голливудских звезд как средство для похудения. Сразу скажу: это не реклама, а мой личный опыт, который превратился в журналистский эксперимент.

В Латвии и Литве самые высокие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в ЕС. В Латвии они составляют 4000 смертей на миллион человек. Диета тесно связана с развитием этих заболеваний, поэтому наука ищет продукты, которые привлекательны для людей и могут снизить риск ССЗ.

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