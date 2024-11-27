Двух рижских полицейских осудили за насилие над мужчиной, закончившееся его смертью

26 ноября Рижский окружной суд вынес приговор двум сотрудникам муниципальной полиции Риги, Эгилу Розиньшу и Айвару Кусиньшу. Они получили два месяца и три дня тюремного заключения. Дополнительно им запрещено занимать должности в государственных и муниципальных полицейских учреждениях на протяжении двух лет, сообщает LETA.
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Суд пересмотрел как основной, так и дополнительный приговоры, а не смягчил их. Повторное рассмотрение дела было назначено после того, как Верховный суд отменил часть решения апелляционной инстанции, касающуюся наказания подсудимых, и направил дело на новое рассмотрение.
Судебная коллегия установила, что право обвиняемых на завершение дела в разумные сроки было нарушено. Это позволило применить смягчение наказания в соответствии со статьей 49.1 Уголовного закона. Также было решено засчитать срок лишения свободы как уже отбытый.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в кассационном порядке в течение десяти рабочих дней. Полный текст решения будет доступен 11 декабря.
Первоначально в 2018 году Рижский районный суд оправдал Кусиньша и Розиньша. Однако в 2022 году Рижский окружной суд признал Кусиньша виновным в преступлении, предусмотренном частью второй статьи 317 Уголовного закона. Ему было назначено наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы и дополнительных санкций. Это решение также обжаловали, и Верховный суд вернул дело на пересмотр.
Инцидент произошел в октябре 2013 года. Полиция получила вызов от медиков, сообщивших о мужчине в состоянии сильного алкогольного опьянения, лежащем на улице Вишкю, рядом с конечной остановкой троллейбусов.
Согласно материалам дела, один из полицейских наступил мужчине на ладони, пытаясь установить его личность. Затем его поместили в служебную машину, где нанесли несколько ударов по голове и телу.
Мужчину доставили в приют на улице Гайзиня. Там его вытащили из машины, взяв за руки и ноги, и занесли в здание, где бросили на пол. Медицинская помощь ему оказана не была. Через неделю он скончался в Рижской больнице Страдиня.
Как отметила прокурор Екатерина Кушакова, мужчина не был бездомным, несмотря на то, что его отвезли в приют. Материалы дела подтверждают, что он не проявлял агрессии и не оказывал сопротивления полицейским.
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