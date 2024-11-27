Двух рижских полицейских осудили за насилие над мужчиной, закончившееся его смертью

Суд пересмотрел как основной, так и дополнительный приговоры, а не смягчил их. Повторное рассмотрение дела было назначено после того, как Верховный суд отменил часть решения апелляционной инстанции, касающуюся наказания подсудимых, и направил дело на новое рассмотрение.

Судебная коллегия установила, что право обвиняемых на завершение дела в разумные сроки было нарушено. Это позволило применить смягчение наказания в соответствии со статьей 49.1 Уголовного закона. Также было решено засчитать срок лишения свободы как уже отбытый.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в кассационном порядке в течение десяти рабочих дней. Полный текст решения будет доступен 11 декабря.

Первоначально в 2018 году Рижский районный суд оправдал Кусиньша и Розиньша. Однако в 2022 году Рижский окружной суд признал Кусиньша виновным в преступлении, предусмотренном частью второй статьи 317 Уголовного закона. Ему было назначено наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы и дополнительных санкций. Это решение также обжаловали, и Верховный суд вернул дело на пересмотр.