На железнодорожной линии Елгавы поврежден контактный провод. Пассажиров перевозят автобусами

В компании уточнили, что движение остановлено как для электропоездов, так и для дизельных составов. Причиной инцидента стало повреждение контактной сети автотранспортом в зоне железнодорожного переезда между Олайне и Далбе на Елгавской линии.

Представители Latvijas dzelzceļš (LDz) сообщили, что устранение повреждения займет около двух часов.

Пока ситуация не будет урегулирована, движение на этом участке останется существенно ограниченным.

PV также информирует, что на данный момент поезда могут курсировать только на участке от Риги до станции Олайне. На отрезке Олайне - Цена для перевозки пассажиров задействованы автобусы, которые уже направлены к станции Олайне. Между Ценой и Елгавой движение электропоездов сохраняется.

Из-за повреждения контактной сети отменен рейс Елгава (15:47) - Рига (16:33) на участке Елгава - Олайне. Ожидается задержка рейсов на 20 минут.

Кроме того, поезд Рига (15:44) - Елгава (16:30) отменен на участке Олайне - Елгава. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на сайте PV.

Компания Pasažieru vilciens была создана в 2001 году после выделения внутреннего пассажирского сообщения из структуры LDz. Первоначально она была дочерним предприятием, но в 2008 году преобразована в государственное предприятие.

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