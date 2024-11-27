Центр управления кризисами ищет руководителя на впечатляющую зарплату

Основной задачей руководителя станет организация работы центра. Ему предстоит разрабатывать политику национальной безопасности и управления кризисами, координировать деятельность кризисных институтов и налаживать сотрудничество между ведомствами. Эти задачи указаны в объявлении, опубликованном на сайте Государственного агентства занятости (NVA).

Руководитель будет также разрабатывать стратегические документы, связанные с развитием системы управления кризисами, и отвечать за организацию работы центра в условиях гражданских чрезвычайных ситуаций и катастроф.

От претендентов требуется соответствие статьям 7 и 9 законов о государственной службе и о государственной тайне. Кандидаты должны иметь высшее образование в области социальных наук (предпочтительно юриспруденция или политология), а также степень магистра.

Также необходимы:

минимум пять лет опыта в управлении кризисами;

три года руководящей работы;

опыт работы в государственных или муниципальных учреждениях;

навыки разработки и анализа нормативных актов и планов.

Кандидат должен обладать знанием национальной и международной системы управления кризисами, умением организовывать и контролировать свою работу, навыками коммуникации и презентации. Обязательно знание английского языка на уровне C1 и уверенное владение "MS Office".

Претенденты, прошедшие в следующий этап конкурса, должны будут представить своё видение управления кризисами в Латвии.

Документы принимаются до 8 декабря.

Центр управления кризисами станет частью стратегии модернизации государственной администрации. Он будет работать в прямом подчинении премьер-министру, помогать министерствам и муниципалитетам улучшать процессы управления кризисами и тренировать их в реагировании на различные сценарии.

Центр также займется моделированием возможных кризисных ситуаций и организацией тренировок с участием профильных учреждений. Кроме того, он будет координировать работу различных ведомств в кризисных ситуациях и готовить документы для принятия решений Советом по управлению кризисами.

Этот шаг направлен на укрепление системы управления кризисами и повышение ее оперативности и эффективности.

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