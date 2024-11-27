В Латвии объявлен конкурс на должность руководителя нового Центра управления кризисами. Ему предложена зарплата до 5010 евро в месяц. Одновременно продолжается формирование команды учреждения, а также планируются кадровые ротации, сообщает LETA.
Центр управления кризисами ищет руководителя на впечатляющую зарплату
Центр управления кризисами, который находится под надзором Государственной канцелярии (VK), приступит к деятельности 1 января 2025 года. Его главная задача - координировать управление гражданскими кризисами в стране. Центр возьмет на себя функции действующего Секретариата Совета по управлению кризисами. Об этом агентству LETA сообщили в VK.
Для запуска центра уже подготовлен пакет законопроектов. Они предусматривают изменения в такие нормативные акты, как закон о Кабинете министров, закон о национальной безопасности и закон "О чрезвычайной ситуации и особом положении". Параллельно ведутся работы по ремонту помещений и закупке оборудования.
VK отмечает, что запуск Центра будет постепенным. Предстоит завершить укомплектование штата, решить вопросы материально-технического обеспечения и другие организационные задачи.
Центр управления кризисами планируется укомплектовать 15 сотрудниками. Штатные единицы будут перераспределены из Министерства внутренних дел и других учреждений, где они оставались вакантными длительное время. Также предусмотрены кадровые ротации.
Центр займется круглосуточным мониторингом угроз гражданской безопасности, сбором и анализом данных, улучшением системы управления рисками. Кроме того, он будет предоставлять Совету по управлению кризисами аналитическую информацию для принятия решений.
Основной задачей руководителя станет организация работы центра. Ему предстоит разрабатывать политику национальной безопасности и управления кризисами, координировать деятельность кризисных институтов и налаживать сотрудничество между ведомствами. Эти задачи указаны в объявлении, опубликованном на сайте Государственного агентства занятости (NVA).
Руководитель будет также разрабатывать стратегические документы, связанные с развитием системы управления кризисами, и отвечать за организацию работы центра в условиях гражданских чрезвычайных ситуаций и катастроф.
От претендентов требуется соответствие статьям 7 и 9 законов о государственной службе и о государственной тайне. Кандидаты должны иметь высшее образование в области социальных наук (предпочтительно юриспруденция или политология), а также степень магистра.
Также необходимы:
- минимум пять лет опыта в управлении кризисами;
- три года руководящей работы;
- опыт работы в государственных или муниципальных учреждениях;
- навыки разработки и анализа нормативных актов и планов.
Кандидат должен обладать знанием национальной и международной системы управления кризисами, умением организовывать и контролировать свою работу, навыками коммуникации и презентации. Обязательно знание английского языка на уровне C1 и уверенное владение "MS Office".
Претенденты, прошедшие в следующий этап конкурса, должны будут представить своё видение управления кризисами в Латвии.
Документы принимаются до 8 декабря.
Центр управления кризисами станет частью стратегии модернизации государственной администрации. Он будет работать в прямом подчинении премьер-министру, помогать министерствам и муниципалитетам улучшать процессы управления кризисами и тренировать их в реагировании на различные сценарии.
Центр также займется моделированием возможных кризисных ситуаций и организацией тренировок с участием профильных учреждений. Кроме того, он будет координировать работу различных ведомств в кризисных ситуациях и готовить документы для принятия решений Советом по управлению кризисами.
Этот шаг направлен на укрепление системы управления кризисами и повышение ее оперативности и эффективности.
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