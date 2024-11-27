Экс-чиновника приговорили к условному сроку за злоупотребление служебным положением

Суд приговорил Вентса к одному году лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено занимать государственные должности в течение двух лет. На период испытательного срока, который также составляет один год, исполнение наказания отсрочено.

Приговор может быть обжалован в Видземском окружном суде.

Вентс подтвердил агентству LETA, что намерен подать апелляцию. Он также заявил, что не собирается сдавать депутатский мандат до тех пор, пока не докажет свою невиновность.

Согласно материалам дела, в 2014 и 2017 годах Вентс заключил с Паргауйской краевой думой соглашения, согласно которым он получал личный автомобиль для выполнения должностных обязанностей.

По условиям договоров он обязался использовать автомобиль, поддерживать его в исправном состоянии, а муниципалитет - компенсировать расходы на топливо в установленных пределах и амортизацию.

Однако Вентс, зная, что ремонт, замена шин, мойка автомобиля и покупка расходных материалов за счет муниципального бюджета недопустимы, а также осознавая, что для второго автомобиля, которым он пользовался, соглашение не заключалось, совершил действия в корыстных целях.

В период с 2014 по 2021 год Вентс организовал ремонт обоих автомобилей, закупал для них запчасти, масла, жидкости и расходные материалы. Счета за эти услуги он передавал в муниципалитет и, злоупотребляя служебным положением, визировал их для оплаты из бюджета. Таким образом, он избегал личных расходов.

По данным прокуратуры, действия Вентса нанесли муниципалитету ущерб на сумму 12 770 евро.

Дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В сентябре 2020 года в рамках этого дела KNAB провел процессуальные действия в здании Паргауйской краевой думы.

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