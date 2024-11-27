Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что отставной генерал Кит Келлог станет специальным посланником по Украине и России. Это решение было обнародовано в среду, 27 ноября, в заявлении Трампа в социальных сетях, сообщает LETA.
Трамп назначил генерала Келлога, сторонника мирных переговоров, спецпосланником по Украине
"Я рад выдвинуть генерала Кита Келлога на пост помощника президента и специального посланника по вопросам Украины и России", - отметил Трамп.
Он добавил, что Келлог обладает выдающимся опытом как в военной, так и в бизнес-сфере. В период первой администрации Трампа Келлог занимал ключевые посты в сфере национальной безопасности.
80-летний Келлог в начале года стал соавтором аналитической статьи, в которой предлагалось использовать военную помощь Украине как средство давления для достижения мирных переговоров.
"США продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы Россия не могла продвигаться дальше и после соглашения о прекращении огня или мирного договора не возобновила нападения", - говорится в документе исследовательского центра America First Policy Institute.
В нем также подчеркивается, что дальнейшая военная помощь должна быть увязана с участием Украины в мирных переговорах с Россией.
Во время первого срока Трампа Келлог занимал должности главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.
В июле, в интервью радиостанции "Голос Америки" на съезде Республиканской партии, Келлог выразил жесткую позицию относительно выбора Украины.
"Если Украина не хочет вступать в переговоры - что ж, тогда смиритесь с тем, что ваши города будут терпеть огромные потери. Смиритесь с тем, что ваши дети будут убиты. Смиритесь с тем, что вместо 130 тысяч погибших у вас будет 230–250 тысяч", – заявил тогда Келлог, который теперь возглавит миротворческую миссию от США.
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