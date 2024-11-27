Трамп назначил генерала Келлога, сторонника мирных переговоров, спецпосланником по Украине

"Если Украина не хочет вступать в переговоры - что ж, тогда смиритесь с тем, что ваши города будут терпеть огромные потери. Смиритесь с тем, что ваши дети будут убиты. Смиритесь с тем, что вместо 130 тысяч погибших у вас будет 230–250 тысяч", – заявил тогда Келлог, который теперь возглавит миротворческую миссию от США.