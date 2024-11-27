В среду, 27 ноября, Израиль заявил о намерении обжаловать ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Ордеры выданы по обвинению в военных преступлениях.
Израиль требует отменить решение Международного уголовного суда
Израиль также обратился к суду с просьбой приостановить действие ордеров до завершения апелляционного процесса. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии премьер-министра.
"Государство Израиль оспаривает юрисдикцию Международного уголовного суда и законность выданных ордеров на арест", - заявила канцелярия Нетаньяху.
В документе отмечается, что отказ суда удовлетворить эту апелляцию станет дополнительным подтверждением предвзятости МУС в отношении Израиля. "Если суд налагает такие меры, это демонстрирует нашим друзьям в США и по всему миру, насколько Международный уголовный суд несправедлив по отношению к государству Израиль", - добавили в канцелярии.
21 ноября МУС выдал ордера на арест Нетаньяху, Галанта и военного лидера "Хамас" Мухаммада Дейфа. Обвинения связаны с событиями 7 октября 2023 года, когда "Хамас" атаковал Израиль, и с последующей израильской военной операцией в секторе Газа.
Нетаньяху, Галанта и Дейфа обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Решение суда вызвало резкий протест со стороны израильского руководства. Премьер-министр Нетаньяху обвинил МУС в антисемитизме и подчеркнул, что Израиль будет защищать свое право на самозащиту.
"Мы не позволим ни одному международному органу подвергать сомнению нашу обязанность защищать граждан Израиля", - заявил Нетаньяху.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!