Браже: оборона Европы должна усиливать НАТО, а не дублировать

Она отметила, что Латвия тратит на оборону 3,5% своего внутреннего валового продукта (ВВП), 1% ВВП составляет поддержка Украины, а также что Латвия делает существенные вложения в укрепление границы, в том числе связанной инфраструктуры.

По словам Браже, в отношении санкций Латвия ожидает, что страны в центральной части ЕС будут очень жесткими, выполняя свои обязанности. "В противном случае бремя ложится на страны, которые находятся у внешней границы [ЕС и НАТО]. Мы те, кто в конце концов берет на себя это бремя, - проверяя все таможенные декларации, товары, коды, направления. Это большая нагрузка", - заявила Браже, добавив, что пограничники работают много сверхурочных часов.

Говоря об обороне Европы, Браже отметила, что в этом вопросе очень важно не дублировать НАТО. "У нас есть планы обороны, у нас есть цели. Усилия ЕС в этой связи должны способствовать достижению тех оборонных результатов, которых мы хотим достичь в рамках НАТО, - сделать нас сильнее и безопаснее", - отметила министр иностранных дел.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, Браже представляла Латвию на встрече премьер-министров стран Балтии и Скандинавии вместо премьер-министра Эвики Силини.

В фокусе совещания было укрепление устойчивости региона Балтийского моря к гибридным угрозам, актуальные вопросы политики безопасности, трансатлантические отношения, роль НАТО в укреплении региона Балтийского моря и всего евроатлантического пространства.