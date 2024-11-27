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Система здравоохранения России перегружена ранеными солдатами, сообщает британская разведка (5)

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Военный билет российского солдата. Иллюстративное фото
Военный билет российского солдата. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Число раненых российских солдат, участвующих в войне в Украине, оказывает сильнейшую нагрузку на военную медицинскую систему России. Это приводит к серьезным логистическим проблемам и острой нехватке медицинского персонала. Такие выводы сделала британская разведка, прогнозируя, что эти проблемы сохранятся в течение как минимум трех ближайших месяцев, сообщает LETA.

По данным разведки, нехватка бронетехники в российской армии, а также постоянные угрозы со стороны беспилотников привели к значительным задержкам в эвакуации раненых. Это, в свою очередь, почти наверняка увеличивает вероятность более тяжелых травм и повышает смертность среди тех, кого все же удается эвакуировать.

Британская разведка также подсчитала, что совокупные потери России в войне, включая убитых и раненых, превышают 700 тысяч человек. Из них около 500 тысяч составляют раненые, а порядка 200 тысяч - убитые. Эта цифра примерно на треть выше оценок, ранее опубликованных независимыми российскими журналистами.

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