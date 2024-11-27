Техническая проверка автомобилей на дорогах Латвии выявила тревожные результаты

В ходе инспекции было обследовано 2796 автомобилей. У 80% из них зимние шины соответствовали стандартам. Однако ситуация с оставшимися транспортными средствами вызывает беспокойство.

Сразу у 242 автомобилей (8,6%) глубина протектора зимних шин оказалась менее 4 миллиметров - это минимально допустимое значение для легковых машин массой до 3,5 тонн.

216 автомобилей (7,7%) имели протектор глубиной от 4 до 5 миллиметров. Еще 108 водителей (3,9%) продолжали ездить на летних шинах, несмотря на приближение зимнего сезона.

CSDD рекомендует водителям перед зимним сезоном проверять состояние своих шин. Если глубина протектора сейчас около 6 миллиметров, то шины, скорее всего, не смогут прослужить весь зимний период. Через несколько месяцев их эксплуатация станет небезопасной и противоречащей требованиям дорожного законодательства.

Особое внимание следует уделить визуальному осмотру шин. Нужно проверить, нет ли повреждений или трещин, которые могли появиться из-за неправильного хранения. Эксперты также рекомендуют не использовать зимние шины, возраст которых превышает пять-шесть лет, так как их резина теряет эластичность и сцепные свойства.