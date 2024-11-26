На прошлой неделе исполнилось 1000 дней с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, а тем временем в Риге был замечен автомобиль, украшенный эмблемой Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Портал TVNET+ поинтересовался у Службы государственной безопасности (VDD) и Государственной полиции, могут ли такие автомобили свободно и безнаказанно передвигаться по дорогам Латвии.