В понедельник, 25 ноября, в Елгаве после столкновения с другим транспортным средством легковой автомобиль наехал на несовершеннолетнюю и съехал в кювет, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
После столкновения автомобиль наехал на несовершеннолетнюю и съехал в кювет
Примерно в 8:20 женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем марки Peugeot, не уступила дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Ford, которым управляла женщина 1977 года рождения.
Произошло столкновение, и из-за удара Ford наехал на переходившую проезжую часть несовершеннолетнюю девочку, после чего съехал в кювет.
В результате происшествия физически пострадала несовершеннолетняя, которой была оказана медицинская помощь.
По факту произошедшего в полиции начат административный процесс.
Как сообщалось, в понедельник в Латвии зарегистрировано 125 ДТП, в которых пострадали 12 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!