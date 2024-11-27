Домбровскис: утверждение Еврокомиссии - поддержка ее новых приоритетов

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия также начнет работу над рабочей программой на следующий год, в которой будут содержаться конкретные предложения, в том числе по снижению административной нагрузки. Он также выделил горизонтальный приоритет, который заключается в укреплении безопасности и обороноспособности Евросоюза (ЕС). Это не будет входить в сферу его ответственности, однако Домбровскис намерен активно участвовать в дискуссиях по данной теме.

На вопрос, насколько сложными будут переговоры о следующем многолетнем бюджете ЕС, Домбровскис ответил, что они будут трудными. Причем это одна из первых задач, за которые возьмется новая Еврокомиссия. Планируется, что сначала пройдут дискуссии о следующем многолетнем бюджете ЕС, затем последует подготовка конкретного предложения, что запланировано на 2025 год.

Домбровскис в очередной раз отметил важность вопросов обороны, но также подчеркнул, что при этом нельзя забывать о традиционных приоритетах, в том числе о политике кохезии. Он призвал помнить, что в Латвии фонды ЕС остаются крупнейшим источником публичных инвестиций.

Отвечая на вопрос, где ЕС может взять финансирование, чтобы продолжать поддерживать Украину, Домбровскис рассказал, что сейчас утверждена программа поддержки Украины в размере 50 млрд евро до 2027 года, а совсем недавно страны G7 договорились о еще одной программе поддержки Украины в размере 50 млрд долларов США, где ЕС участвует с 18,1 млрд евро.

"Важно, что кредит по программе G7 будет выплачен с доходов, которые создают замороженные российские активы. В этом смысле программа почти уникальна. В обозримом будущем финансирование Украине обеспечено в достаточном объеме. Проблемы, возможно, наблюдаются в связи с поставками оружия. В этом вопросе, несомненно, страны ЕС и блока должны делать больше", - сказал Домбровскис.

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