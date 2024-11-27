В Ирландии найдено тело гражданина Латвии

Тело мужчины, которому было около 40 лет, нашли утром 22 ноября около 8:40.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Однако результаты пока не обнародованы. Полиция отмечает, что на данный момент отсутствуют признаки насильственной смерти.

По предварительным данным расследования, мужчина был гражданином Латвии и работал в местной строительной компании. После потери жилья он оказался бездомным и обосновался в сарае за заброшенным зданием коммерческого предприятия. Именно неподалеку от этого места и было обнаружено его тело.

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