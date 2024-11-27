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В Ирландии найдено тело гражданина Латвии

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Ирландская полиция. Иллюстративное фото
Ирландская полиция. Иллюстративное фото Фото: Damien Storan/Shutterstock

В городе Турлес, Ирландия, обнаружено тело мужчины, предположительно гражданина Латвии. Об этом сообщает портал Baltic Ireland со ссылкой на местные СМИ.

Тело мужчины, которому было около 40 лет, нашли утром 22 ноября около 8:40.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Однако результаты пока не обнародованы. Полиция отмечает, что на данный момент отсутствуют признаки насильственной смерти.

По предварительным данным расследования, мужчина был гражданином Латвии и работал в местной строительной компании. После потери жилья он оказался бездомным и обосновался в сарае за заброшенным зданием коммерческого предприятия. Именно неподалеку от этого места и было обнаружено его тело.

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