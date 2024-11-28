Трамп назначил своим спецпредставителем по Украине Кита Келлога. Как он предлагал закончить войну

Россия и Украина говорили, что с подобными предложениями не согласятся

Трамп обещал закончить войну в Украине в течение одного дня, однако не уточнял, как именно он намерен этого добиться. Избранный президент пока не подтверждал, что его предложения будут именно теми, что изложены в документе, подготовленном Институтом политики «Америка прежде всего».

Критики Трампа опасаются, что он попытается вынудить Украину к мирному соглашению на невыгодных для нее условиях (замораживанию конфликта или территориальным уступкам), угрожая прекращением военной помощи.

Однако после недавней встречи Трампа и президента Владимира Зеленского в Нью-Йорке украинский лидер говорил, что тогдашний претендент на Белый дом по крайней мере не возражал против его доводов.

Впрочем, ранее представители Украины не раз заявляли, что не могут согласиться с какими-либо территориальными уступками или замораживанием конфликта. Последнее, по словам украинских чиновников, лишь поможет России лучше подготовиться к новому нападению.

В июне этого года президент России Владимир Путин называл собственные условия прекращения войны. Они включают вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей (эти регионы Россия пытается аннексировать), а также отказ Киева от вступления в НАТО.