Уже годами существуют группы людей, которые абсолютно во всех своих проблемах винят государство. Сами они талантливы, удачны, умны и способны, однако страна буквально не дает реализовать эти таланты. Кроме того, зарплаты слишком низкие, налоги слишком высокие, дороги слишком плохие, коррупция расцветает. Но виной всему этому государство и никто иной.

А потом величайшие мыслители начинают выступать с призывами не платить налоги и тем самым обкрадывать государство. Все же так плохо. Я, конечно, не буду восторгаться тем, что сделали руководители страны за последние годы, но важно понимать, что существует значительная зависимость между уклонением от уплаты налогов и способностью страны развиваться и делать жизнь людей лучше.

Недавно я наткнулся на видео, которое является сутью обвинений в адрес государства. Его в соцсетях опубликовал некий Каспар Казановскис.

Он задает риторический вопрос о том, сколько мы платим налогов, однако сам сразу же отвечает: "Я в виде налогов со своих предприятий плачу круглый ноль. За себя подоходный налог у меня не уплачен с 2019 года. Я нигде официально не работаю, у меня нет ни одного латвийского счета, у меня достаточно мозгов, я открываю счета за границей".

И автомобили все должны декларировать за границей, открывать счета на имена третьих лиц в Северной Корее, да и вообще стоит выдекларироваться из "этой страны". И тогда можно будет пойти к Каспару, чтобы вместе искать работу, а на сэкономленные деньги съездить с семьей в Египет. Не жизнь, а мечта.