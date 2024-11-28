Видео Водитель автобуса оставил пенсионера-инвалида на остановке

Правда, коммерческие перевозчики не обязаны предоставлять приоритет пассажирам с государственными льготами. В первую очередь места в автобусе занимают те, кто оплачивает проезд.

"Региональные коммерческие перевозки - это относительно новая услуга, находящаяся на начальной стадии развития. Поэтому вопросы возникают как у пассажиров, так и у перевозчиков. С одной стороны, государство обязывает перевозчиков предоставлять скидки определенным категориям граждан. С другой стороны, нормативное регулирование относительно учета, регистрации и отчетности по таким пассажирам еще находится в стадии согласования с ответственными государственными органами. Открытым остается и вопрос о том, кто компенсирует коммерческим перевозчикам убытки, связанные с предоставлением скидок на проезд", - рассказала представитель компании Ecolines Санита Древиня.

Она согласна, что в данной ситуации страдает пассажир, и чтобы избежать ненужного напряжения, найдено решение, позволяющее пассажирам пользоваться привычными скидками.

"В ближайшие дни техническое решение будет готово и внедрено", - пообещала представитель Ecolines.

"В настоящее время регулирование общественного транспорта в Латвии возлагает на всех перевозчиков, включая коммерческих, обязанность бесплатно перевозить несколько категорий пассажиров. Lux Express соблюдает это требование и, несмотря на убытки, предоставляет скидки на своих маршрутах", - сказал Алдис Кибенс, член правления SIA Lux Express Latvia.

Он также отметил, что, "учитывая решение Европейского суда, пассажирские перевозчики не должны предоставлять услуги бесплатно, так как это с юридической точки зрения является противоправным".

Lux Express надеется, что Министерство сообщения решит эту ситуацию.

"Если бы государство компенсировало расходы на предоставление льгот, перевозчикам было бы выгодно брать таких пассажиров", - добавил Кибенс.

Он также уточнил, что, по их наблюдениям, у коммерческих перевозчиков, которые чаще всего отказывают пассажирам со льготами, в автобусах достаточно свободных мест. Таким образом, проблема кроется не в отсутствии мест, а в стремлении соблюдать действующие правила.

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