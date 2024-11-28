В программу Bez Tabu обратился житель Адажи Кристиан, чей дедушка столкнулся с отказом водителя автобуса пустить его в салон на столичной остановке "Югла", сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Водитель автобуса оставил пенсионера-инвалида на остановке
Водитель коммерческого перевозчика Ecolines попросил пожилого мужчину покинуть автобус, уточнив, что вскоре на остановке появится государственный перевозчик, где пенсионер сможет без проблем занять место.
Дедушке Кристиана полагается льгота - он является инвалидом 2-й группы, поэтому поездка в Балви должна была обойтись ему бесплатно.
Внук недоумевает: если автобус останавливается на остановке и следует в тот же пункт назначения, что и государственный перевозчик, то почему коммерческий перевозчик не может принимать пассажиров, которые имеют право на различные государственные льготы и скидки?
В Автотранспортной дирекции объяснили, что исключений не предусмотрено. Иными словами, если коммерческий перевозчик, который не получает никаких дотаций от государства, заключил договор на выполнение рейса, он не имеет права отказывать в перевозке пассажирам со льготами.
Однако перевозчики считают это проявлением доброй воли - перевозить пассажиров с "нулевыми" билетами, за которых их коллеги из государственной системы получают компенсации, в то время как коммерческие перевозчики остаются без поддержки.
Тем временем дирекция уже провела проверку, строго пригрозив тем перевозчикам, которые игнорируют установленные правила.
Правда, коммерческие перевозчики не обязаны предоставлять приоритет пассажирам с государственными льготами. В первую очередь места в автобусе занимают те, кто оплачивает проезд.
"Региональные коммерческие перевозки - это относительно новая услуга, находящаяся на начальной стадии развития. Поэтому вопросы возникают как у пассажиров, так и у перевозчиков. С одной стороны, государство обязывает перевозчиков предоставлять скидки определенным категориям граждан. С другой стороны, нормативное регулирование относительно учета, регистрации и отчетности по таким пассажирам еще находится в стадии согласования с ответственными государственными органами. Открытым остается и вопрос о том, кто компенсирует коммерческим перевозчикам убытки, связанные с предоставлением скидок на проезд", - рассказала представитель компании Ecolines Санита Древиня.
Она согласна, что в данной ситуации страдает пассажир, и чтобы избежать ненужного напряжения, найдено решение, позволяющее пассажирам пользоваться привычными скидками.
"В ближайшие дни техническое решение будет готово и внедрено", - пообещала представитель Ecolines.
"В настоящее время регулирование общественного транспорта в Латвии возлагает на всех перевозчиков, включая коммерческих, обязанность бесплатно перевозить несколько категорий пассажиров. Lux Express соблюдает это требование и, несмотря на убытки, предоставляет скидки на своих маршрутах", - сказал Алдис Кибенс, член правления SIA Lux Express Latvia.
Он также отметил, что, "учитывая решение Европейского суда, пассажирские перевозчики не должны предоставлять услуги бесплатно, так как это с юридической точки зрения является противоправным".
Lux Express надеется, что Министерство сообщения решит эту ситуацию.
"Если бы государство компенсировало расходы на предоставление льгот, перевозчикам было бы выгодно брать таких пассажиров", - добавил Кибенс.
Он также уточнил, что, по их наблюдениям, у коммерческих перевозчиков, которые чаще всего отказывают пассажирам со льготами, в автобусах достаточно свободных мест. Таким образом, проблема кроется не в отсутствии мест, а в стремлении соблюдать действующие правила.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!