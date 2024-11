Обыски в Латвии и еще 15 странах: в ходе масштабной операции ликвидирована преступная группировка

По имеющейся в распоряжении агентства LETA неофициальной информации, один из задержанных - предприниматель Каспарс Казановскис. По информации Firmas.lv, посредством литовской компании Rombena он является истинным бенефициаром компании ООО Akes Ltd, которой принадлежат ООО RServiss и ООО Prominent Time Solutions. Кроме того, Казановскис входит в состав правления ООО LA Grupa. Кроме того, Akes LTD является владельцем 100% долей капитала ООО Blue Energy International Ltd, хозяйственная деятельность которого приостановлена 8 ноября. Akes LTD в последние годы хозяйственную деятельность не вело.