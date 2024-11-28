Обыски в Латвии и еще 15 странах: в ходе масштабной операции ликвидирована преступная группировка

Государственная полиция сообщила агентству LETA, что международная операция связана с расследованием по делу "Адмирал" в 2022 году, которое считается крупнейшим мошенничеством с PVN в истории Евросоюза, причинившим ущерб в размере более 2,9 млрд евро. EPPO смогла выявить связь между лицами, проходящими по делу "Адмирал", предприятиями и преступной группировкой, базирующейся в Балтии.

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли смартфоны на сумму более 47,716 миллиона евро, несколько автомобилей класса люкс, украшения, новые золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными. Заморожены 62 банковских счета в нескольких странах, общий объем денег на которых еще подсчитывается, а общая сумма средств, замороженных на счетах в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, составляет 5,839 млн евро.

В ходе возглавляемой EPPO международной операции было проведено более 300 обысков в 16 европейских странах: Германии, Франции, Италии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Испании, Словакии, Люксембурге, Нидерландах, Чехии, Кипре, Болгарии, Бельгии и Латвии.

Госполиция сообщила агентству LETA, что в ходе этой транснациональной операции, возглавляемой EPPO, в Эстонии, Латвии и Литве были задержаны 32 человека, трое из которых до сих пор находятся под стражей. Прокурор EPPO Гатис Доникс сообщил агентству LETA, что сейчас в Латвии задержаны два лица.