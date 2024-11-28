Масштабы победы Дональда Трампа над Камалой Харрис на выборах президента США легко преувеличить. Да, Трамп получил больше голосов избирателей, но он опередил Харрис лишь менее чем на два процентных пункта - такой разрыв соответствует результатам предыдущих трех президентских выборов. В последний раз президент одерживал победу на выборах, которую можно было бы назвать "крупной", в 2008 году: Барак Обама опередил Джона Маккейна на семь процентных пунктов, а демократы под его руководством получили весомое большинство в Конгрессе. В результате тот Конгресс 111-го созыва оказался наиболее продуктивным за несколько десятилетий.

Впрочем, уже в 2010 году, спустя всего два года после столь убедительной победы, демократы потеряли сразу 63 места в Палате представителей и шесть мест в Сенате. Обаме пришлось опираться на незначительное большинство в Сенате в своей борьбе с республиканцем Джоном Бейнером, спикером Палаты представителей. В 2012 году Обама был переизбран с небольшим перевесом голосов, но республиканцы сохраняли большинство в Палате представителей весь его второй срок.

Воспоминания об этих полузабытых событиях формируют мое скептическое отношение к долгосрочной значимости победы Трампа над Харрис. В отличие от Обамы, одержавшего в 2008 году решительную победу, Трамп, вернувшись в Белый дом, не сможет рассчитывать на поддержку 59 сенаторов или 255 депутатов Палаты представителей.