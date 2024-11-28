Крушение самолета в Литве: эксперты о переговорах пилота с диспетчером и версиях катастрофы

Утром в понедельник Литву потрясли тревожные новости о крупнейшей авиакатастрофе со времен восстановления независимости. Грузовой самолет DHL потерпел крушение незадолго до запланированной посадки в аэропорту Вильнюса. Пилот погиб, а остальные трое членов экипажа получили травмы. В студии литовского СМИ 15min.lt эксперты в области авиации изучают опубликованные видео- и аудиозаписи катастрофы, оценивая, какая версия произошедшего наиболее вероятна.