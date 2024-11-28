Крушение самолета в Литве: эксперты о переговорах пилота с диспетчером и версиях катастрофы

Утром в понедельник Литву потрясли тревожные новости о крупнейшей авиакатастрофе со времен восстановления независимости. Грузовой самолет DHL потерпел крушение незадолго до запланированной посадки в аэропорту Вильнюса. Пилот погиб, а остальные трое членов экипажа получили травмы. В студии литовского СМИ 15min.lt эксперты в области авиации изучают опубликованные видео- и аудиозаписи катастрофы, оценивая, какая версия произошедшего наиболее вероятна.
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Когда грузовой самолет DHL, направлявшийся из Германии, внезапно потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса (едва избежав столкновения с жилым домом), вспомнились прозвучавшие в течение последних месяцев новости о попытках саботажа российских спецслужб, когда в грузовых самолетах этого же предприятия пытались послать воспламеняющиеся предметы.
Однако опрошенные 15min.lt эксперты в области авиации указывают, что публично доступная информация пока не свидетельствует о том, что был совершен теракт.
Какая версия наиболее вероятна?