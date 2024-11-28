С 1 сентября этого года поправки к закону о надзоре за оборотом продуктов питания обязывают торговцев указывать страну производства на ценниках продуктов. Прошло почти три полных месяца - как обстоят дела у торговцев? Наблюдения показывают, что не все магазины выполнили свою работу. Receptes.lv посетил некоторые магазины, чтобы объяснить ситуацию, связался с представителями и попросил комментарии у Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

Те, кто ходит в магазин регулярно и кому важна страна происхождения продукта питания, очень возможно, заметили, что на ценниках при помощи маленького флажка или текста указана страна-производитель товара. Но проделана ли работа во всех местах торговли и что означает указание на ценнике "Страна: информации нет"?

С 1 сентября 2024 года требование относится не только к магазинам, но и к автозаправкам, аптекам, торговым местам на рынке. Страну происхождения можно указывать как словами, так и флагом (исключение - товары из России и Беларуси, информацию о них можно указывать только письменно).

Что происходит в магазинах?

Но какова общая ситуация в магазинах? В ходе абсолютно случайного выбора мы отправились в магазины Maxima, Rimi, top!, Mego и Beta, чтобы осмотреть ценники.

Открылась очень разная картина.

Магазин Mego со своими ценниками занял место среди отличников.