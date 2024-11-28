Россия заявила о готовности передать Украине 630 военнопленных

Между тем 2 ноября уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой списки украинских военнопленных, которых Москва готова в оперативном порядке передать Киеву в рамках обмена.

"Недавно российская сторона заявила, что Украина "не дает согласие"… забрать некоторых своих военнопленных", - написал тогда Лубинец в Telegram. "Именно поэтому я обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!" - добавил он.

"Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права!" - подчеркнул украинский уполномоченный. По его версии, обычно эти процессы тормозит РФ, используя метод для "воздействия на украинское общество".

Обмен пленными в формате "95 на 95"

Ранее, 18 октября, стало известно, что Россия и Украина произвели обмен военнопленными в формате "95 на 95". Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь шла о защитниках Мариуполя и "Азовстали", Донбасса, а также Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Журналисты писали, что в рамках данного обмена из России в Украину должна была вернуться и журналистка Виктория Рощина. О ее смерти стало известно 10 октября.

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