Расчленил труп и утопил в Даугаве: за убийство знакомого мужчине дали пожизненный срок

Обвиняемый 9 мая прошлого года распивал спиртные напитки со своим знакомым по месту жительства в Аугшдаугавском крае, когда между ними возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта обвиняемый, имея умысел на убийство, нанес своему знакомому не менее 46 ударов острым предметом в несколько частей тела, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался.