По мнению Пэка, Украина выполнила основные задачи этого наступления. Любые дополнительные цели, которые могли быть поставлены, уже недостижимы. Эксперт добавил, что решение атаковать Курскую область с самого начала было сопряжено с высокими рисками.

Он подчеркнул, что украинские силы заметно уступают российским по численности войск и объемам техники. Это делало шансы на стратегическую победу изначально низкими.

"Оставаться в регионе ради укрепления позиций или попыток измотать противника - это верный путь к поражению. Если ты сражаешься или играешь, ты должен использовать те карты, которые есть, а не те, которые хотелось бы иметь", - пояснил Пэк.

Эксперт напомнил, что в 2023 году украинское руководство подверглось резкой критике за неудачное контрнаступление внутри страны. Однако, по словам Пэка, ситуацию с Курской областью нельзя списать на недостаток подготовки - на этот раз все было спланировано лучше.

Тем не менее украинская армия потеряла почти половину захваченных в Курской области территорий.

Пэк отметил, что одной из главных проблем было завышенное ожидание результатов от наступления. В частности, украинское командование рассчитывало, что Россия оттянет значительную часть войск из южных и восточных регионов Украины для защиты собственной территории.

Кроме того, предполагалось, что появление иностранных войск в России впервые со времен Второй мировой войны станет ударом по репутации Кремля. Были также надежды на то, что боевые действия на территории России вызовут общественное недовольство среди ее граждан.

Однако, как подчеркивает Пэк, этих целей достичь не удалось.

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