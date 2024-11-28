Мусорный полигон создадут в Юрмале у Вентспилсского шоссе

Согласно заявлению компании, было принято решение оборудовать участок площадью почти один гектар по адресу Вентспилс шоссе, 43b, для работы с отходами. На новом полигоне планируется управлять как безопасными, так и опасными отходами.

К безопасным отходам относятся металлолом, электрические и электронные устройства, строительные материалы. К категории опасных отходов включены свинцовые аккумуляторы, батарейки, вышедшие из эксплуатации транспортные средства и отдельные виды электронных устройств. Работы на полигоне будут включать сбор, перегрузку и временное хранение отходов. Ожидается, что объем перерабатываемых материалов достигнет 50 000 тонн в год.

Согласно данным Firmas.lv, компания SIA Tolmets Tukums, которая принадлежит Tolmets и Угису Грибусту, уже работает в Тукумсе, Талси и Юрмале (по адресу Вентспилсское шоссе, 61).

По итогам прошлого года оборот компании составил 2 780 150 евро, а прибыль достигла 61 711 евро.

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