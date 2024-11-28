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Мусорный полигон создадут в Юрмале у Вентспилсского шоссе

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Мусорная свалка. Иллюстративное фото
Мусорная свалка. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Юрмальская дума в четверг дала разрешение компании SIA Tolmets Tukums на создание новой площадки для управления отходами на Вентспилсском шоссе, сообщает LETA.

Согласно заявлению компании, было принято решение оборудовать участок площадью почти один гектар по адресу Вентспилс шоссе, 43b, для работы с отходами. На новом полигоне планируется управлять как безопасными, так и опасными отходами.

К безопасным отходам относятся металлолом, электрические и электронные устройства, строительные материалы. К категории опасных отходов включены свинцовые аккумуляторы, батарейки, вышедшие из эксплуатации транспортные средства и отдельные виды электронных устройств. Работы на полигоне будут включать сбор, перегрузку и временное хранение отходов. Ожидается, что объем перерабатываемых материалов достигнет 50 000 тонн в год.

Согласно данным Firmas.lv, компания SIA Tolmets Tukums, которая принадлежит Tolmets и Угису Грибусту, уже работает в Тукумсе, Талси и Юрмале (по адресу Вентспилсское шоссе, 61).

По итогам прошлого года оборот компании составил 2 780 150 евро, а прибыль достигла 61 711 евро.

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