Юрмальская дума в четверг дала разрешение компании SIA Tolmets Tukums на создание новой площадки для управления отходами на Вентспилсском шоссе, сообщает LETA.
Мусорный полигон создадут в Юрмале у Вентспилсского шоссе
Согласно заявлению компании, было принято решение оборудовать участок площадью почти один гектар по адресу Вентспилс шоссе, 43b, для работы с отходами. На новом полигоне планируется управлять как безопасными, так и опасными отходами.
К безопасным отходам относятся металлолом, электрические и электронные устройства, строительные материалы. К категории опасных отходов включены свинцовые аккумуляторы, батарейки, вышедшие из эксплуатации транспортные средства и отдельные виды электронных устройств. Работы на полигоне будут включать сбор, перегрузку и временное хранение отходов. Ожидается, что объем перерабатываемых материалов достигнет 50 000 тонн в год.
Согласно данным Firmas.lv, компания SIA Tolmets Tukums, которая принадлежит Tolmets и Угису Грибусту, уже работает в Тукумсе, Талси и Юрмале (по адресу Вентспилсское шоссе, 61).
По итогам прошлого года оборот компании составил 2 780 150 евро, а прибыль достигла 61 711 евро.
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