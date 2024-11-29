Видео В Марупском крае бродят кабаны, больные африканской чумой свиней

Один из водителей запечатлел момент, когда женщина пытается отогнать кабана с проезжей части, но тот не подчиняется. А на другом видео люди зафиксировали, как один кабан бегает рядом с автомобилями.

Муниципальные полицейские Марупского края последние месяцы регулярно получают сведения о заблудившихся кабанах. Начальник полиции самоуправления Марупского края Юрис Екабсонс подчеркивает, что полиция сотрудничает с охотниками и Государственной лесной службой, чтобы решить этот вопрос, в том числе как поступить с кабанами, у которых подтверждена африканская чума свиней.

Екабсонс отмечает, что до сих пор в Марупском крае не зарегистрировано ни одного нападения кабана на человека.

Видео: Сюжет Degpunktā

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