Фото На улице Лиелирбес в Риге в пятницу утром загорелся киоск Narvesen

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила TVNET, что в 06:15 поступил вызов на ул. Лиелирбес в Риге, где открытым пламенем горит торговый объект площадью 30 кв. м. Распространение пламени было ограничено в 06:43, а работа на месте происшествия еще продолжается.