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Фото На улице Лиелирбес в Риге в пятницу утром загорелся киоск Narvesen

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Сгоревший Narvesen возле Spice
Сгоревший Narvesen возле Spice Фото: Linda Dišķavičus

В пятницу, 29 ноября, на ул. Лиелирбес в Риге загорелся киоск Narvesen, сообщили TVNET несколько очевидцев.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила TVNET, что в 06:15 поступил вызов на ул. Лиелирбес в Риге, где открытым пламенем горит торговый объект площадью 30 кв. м. Распространение пламени было ограничено в 06:43, а работа на месте происшествия еще продолжается.

TVNET также связался с представителями Narvesen, чтобы разъяснить обстоятельства произошедшего.

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