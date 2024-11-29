В пятницу, 29 ноября, на ул. Лиелирбес в Риге загорелся киоск Narvesen, сообщили TVNET несколько очевидцев.
Фото ⟩ На улице Лиелирбес в Риге в пятницу утром загорелся киоск Narvesen
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила TVNET, что в 06:15 поступил вызов на ул. Лиелирбес в Риге, где открытым пламенем горит торговый объект площадью 30 кв. м. Распространение пламени было ограничено в 06:43, а работа на месте происшествия еще продолжается.
TVNET также связался с представителями Narvesen, чтобы разъяснить обстоятельства произошедшего.
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