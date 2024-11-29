Напомним, брак Цериньшей распался в конце прошлого года. В начале этого года Цериня, впервые вышедшая на публику после развода, удивила визуальными преображениями. Местные СМИ предположили, что она подкорректировала форму носа.

В интервью Santa Лелде сказала: "Люди судят, не зная подробностей. Я была готова, что об этом напишут, но не думала, что это будет настолько драматично. Поэтому я чувствовала себя лучше всего, когда улетела, я могла сидеть в кафе, и никто не смотрел и не комментировал, какой у меня сейчас нос - слишком острый, вверх или вниз.

Мне кажется, нос в том виде, в котором он у меня сейчас, очень органично вписывается в мое лицо. Он у меня был сломан пять раз!