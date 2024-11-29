Телеведущая и организатор мероприятий Лелде Цериня в своем первом интервью после развода с Айвисом Цериньшем рассказала о своих визуальных трансформациях - коррекции носа.
Напомним, брак Цериньшей распался в конце прошлого года. В начале этого года Цериня, впервые вышедшая на публику после развода, удивила визуальными преображениями. Местные СМИ предположили, что она подкорректировала форму носа.
В интервью Santa Лелде сказала: "Люди судят, не зная подробностей. Я была готова, что об этом напишут, но не думала, что это будет настолько драматично. Поэтому я чувствовала себя лучше всего, когда улетела, я могла сидеть в кафе, и никто не смотрел и не комментировал, какой у меня сейчас нос - слишком острый, вверх или вниз.
Мне кажется, нос в том виде, в котором он у меня сейчас, очень органично вписывается в мое лицо. Он у меня был сломан пять раз!
Последний раз это было полтора года назад, перед фестивалем Lampa в Цесисе. Когда я доставала детские вещи из багажника, на меня ребром упала пластиковая крышка. Сначала показалось, что это лишь сильный ушиб... Но болело все сильнее, и я поехала в Цесисскую больницу. Оказалось, что он снова сломан".
Она продолжила: "Так как нос столько раз ломали и перегородку восстанавливали, он неправильно рос, менял форму и стал кривым. Но самое главное - я с трудом могла дышать через него. Семейный врач предупредил, что в долгосрочной перспективе это может иметь последствия для здоровья".
Цериня перенесла функциональную ринопластику, чтобы улучшить дыхание. "Когда я смогла дышать после операции, я почувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Лучше сон, острее ум..." - говорит Цериня.
В интервью она также рассказала о разводе с мужем и отцом своих детей Айвисом Цериньшем, а также о том, что завела новые отношения.
Подробности читайте в декабрьском номере журнала Santa!
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