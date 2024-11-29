Кабель финской компании Cinia в Балтийском море полностью восстановлен

Коммуникационный кабель C-Lion1 финской компании Cinia, соединявший по дну Балтийского моря столицу Финляндии Хельсинки с немецким городом Росток, полностью восстановлен после повреждения, о котором стало известно 18 ноября. Об этом сообщили в компании в пятницу, 29 ноября.

"Обрыв подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia устранен, и прямое подводное кабельное соединение между Финляндией и Германией восстановлено и полностью функционирует", - указано в пресс-релизе. В компании добавили, что ремонтные работы, проводившиеся в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от острова Эланд, были завершены досрочно - в четверг, 28 ноября 2024 года, в 9 часов вечера по восточно-европейскому времени.

"Ремонтное судно Cable Vigilance было отправлено из Франции сразу после обнаружения неисправности. Благодаря хорошей готовности Cinia к чрезвычайным ситуациям и бесперебойному сотрудничеству с властями, неисправность была устранена эффективно", - указывается далее в сообщении.

Обрыв подводного кабеля компании Cinia в Балтийском море