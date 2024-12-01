Пять лет назад Евросоюз занял позицию мирового лидера в сфере климатических действий, приступив к реализации программы "Европейский зеленый курс". Но сегодня задача создания экологически устойчивой экономики стала даже важнее, поскольку эффект глобального потепления и наносимый им урон увеличиваются.

Кроме того, газовый кризис, начавшийся после вторжения России в Украину, подчеркнул необходимость ускорения процесса декарбонизации с целью обеспечить надежное энергоснабжение блока, снизить энергозатраты, укрепить социальную сплоченность. Ранее это была только климатическая программа, но теперь она могла бы помочь ЕС справиться с его экзистенциальными проблемами.

Для достижения этих целей ЕС обязан реализовать пакет мер Fit for 55, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году, и ему следует быстро утвердить предлагаемую новую цель: сокращение выбросов на 90% к 2040 году. Отступать нельзя, потому что в этом случае ЕС подвергнется еще более негативным климатическим шокам, его конкурентоспособность и безопасность еще больше пострадают, а его мировой авторитет будет скомпрометирован.

Да, путь к углеродной нейтральности не будет легким.