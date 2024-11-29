Фото На учениях под Резекне имитировали крушение самолета AirBaltic

Согласно сценарию, была смоделирована авария пассажирского самолета латвийской национальной авиакомпании airBaltic.

Это были первые практические учения такого рода, в которых приняли участие около 100 человек из различных учреждений - Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), Государственной полиции, Национальных вооруженных сил (НВС), Резекненской больницы, авиакомпании airBaltic, а также представители других региональных государственных учреждений.

При разработке сценария каждая из организаций выдвигала свои предложения для совершенствования действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Галерея: Учения в Резекненском крае

В роли участников событий в соответствующем визуальном образе выступил 41 человек, включая пять членов экипажа самолета airBaltic, военнослужащих Земессардзе и кадетов Колледжа погранохраны.

Подробная оценка работы каждой службы еще предстоит, однако в целом учения прошли успешно и наглядно продемонстрировали, что благодаря совместной работе и профессионализму Латвия способна эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации в гражданской авиации.

Целью прошедших учений была проверка взаимодействия между всеми ответственными учреждениями в случае аварии, а также проверка готовности и способности всех служб быстро и эффективно реагировать на месте аварии, обеспечивать грамотное управление ресурсами и начинать расследование.

Государственная погранохрана выражает благодарность всем учреждениям и организациям, которые участвовали в планировании и проведении этих учений. Особая благодарность выражается VUGD, NMPD, полиции, airBaltic, а также всем участникам и техническому персоналу, чей вклад обеспечил успешное проведение данных учений.

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