В Грузии продолжаются протесты против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский Союз (ЕС) и против ареста десятков протестующих накануне вечером.
Фото ⟩ В Грузии новая акция протеста. Полиция применяет слезоточивый газ и водометы
Вечером в пятницу, 29 ноября, несколько тысяч протестующих собрались возле здания парламента, перекрыв движение транспорта на главной улице Тбилиси.
"Самопровозглашенное правительство партии "Грузинская мечта" делает все возможное, чтобы разрушить шансы Грузии на вступление в ЕС", - заявила одна из протестующих.
"Они знают, что их авторитарный режим несовместим с членством в ЕС. Но грузины принадлежат Европе, и именно поэтому мы сегодня здесь, на улицах", - добавила она.
Полицейские выставили живой кордон, перекрыв для протестующих центральный проспект Шота Руставели. Поступают сообщения о применении водометов и слезоточивого газа.
Галерея: Грузинская полиция применила слезоточивый газ
Полиция использовала резиновые пули, слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих возле парламента в пятницу вечером. Протестующие и журналисты также были избиты, заметил репортер AFP.
Тысячи людей провели демонстрации в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил в четверг, 28 ноября, что Грузия откажется от переговоров о вступлении в ЕС к концу 2028 года.
Во время протестов в четверг два оппозиционных политика, Элене Хоштария и Нана Малашхия получили травмы. У Хоштарии сломана рука, а у Малашхии сломан нос, сообщили представители оппозиции.
Министерство внутренних дел Грузии заявило, что 32 сотрудника полиции получили ранения, а правоохранительные органы задержали 43 человека за неподчинение законным распоряжениям полиции и мелкое хулиганство.
В грузинском ПЕН-центре сообщили, что среди задержанных также известный поэт Звиад Ратиани.
Сьогодні вдвічі більше народу вийшло перед парламентом 🇬🇪, ніж вчора pic.twitter.com/HRm8ddMblw— 🇬🇪Georgian-Banderivka🇺🇦 (@AngryGeorgian1) November 29, 2024
Между тем, Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию и посла ЕС в Грузии в искажении его слов и заявил, что членство страны в ЕС к 2030 году остается его главным приоритетом.
Совет Европы осудил подавление протестующих и призвал Грузию оставаться "верной европейским ценностям".
Украина и Польша заявили, что разочарованы решением Тбилиси приостановить переговоры о вступлении в ЕС, а Киев обвинил правительство Грузии в попытке угодить Москве. Представитель британского МИД также выразил обеспокоенность подавлением мирных протестов в Грузии.
Согласно официальным результатам, партия "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах в Грузии 26 октября, однако оппозиционные партии и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают результаты выборов, считая их фальшивыми, и бойкотируют новую сессию парламента.
#Tbilisi Now: People stand strong and together. The Constitution of Georgia is embodied in the Georgian people. Our national objective is Euro-Atlantic integration and we stand ready to defend it. Our message is clear: Georgia is Europe. Georgia will never be Russia. pic.twitter.com/t9uuMlBAam— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) March 8, 2023
Meanwhile, protesters calling for closer relations with the EU have gathered again in Tbilisi. The police are still watching. pic.twitter.com/65rdXMAGVw— S p r i n t e r (@SprinterFamily) November 29, 2024
Зурабишвили считает, что новый срок полномочий парламента неконституционен, и пытается добиться отмены результатов выборов через Конституционный суд.
Эксперты по конституционному праву считают, что решения нового парламента недействительны, поскольку еще не принято решение по требованию президента Грузии аннулировать результаты парламентских выборов.
Депутаты "Грузинской мечты" проголосовали в четверг, 28 ноября, за сохранение Ираклия Кобахидзе на посту премьер-министра, игнорируя вопросы о легитимности нового парламента.
Европейский парламент в четверг принял резолюцию, осуждающую состоявшиеся 26 октября парламентские выборы в Грузии, поскольку они не были ни свободными, ни честными. Резолюция призывает к повторному проведению выборов в течение года.
In front of the Parliament right now. #GeorgiaProtests 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/O8lnV6uYic— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) November 29, 2024
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