Фото В Грузии новая акция протеста. Полиция применяет слезоточивый газ и водометы

Вечером в пятницу, 29 ноября, несколько тысяч протестующих собрались возле здания парламента, перекрыв движение транспорта на главной улице Тбилиси.

"Самопровозглашенное правительство партии "Грузинская мечта" делает все возможное, чтобы разрушить шансы Грузии на вступление в ЕС", - заявила одна из протестующих.

"Они знают, что их авторитарный режим несовместим с членством в ЕС. Но грузины принадлежат Европе, и именно поэтому мы сегодня здесь, на улицах", - добавила она.

Полицейские выставили живой кордон, перекрыв для протестующих центральный проспект Шота Руставели. Поступают сообщения о применении водометов и слезоточивого газа.

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Полиция использовала резиновые пули, слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих возле парламента в пятницу вечером. Протестующие и журналисты также были избиты, заметил репортер AFP.

Тысячи людей провели демонстрации в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил в четверг, 28 ноября, что Грузия откажется от переговоров о вступлении в ЕС к концу 2028 года.