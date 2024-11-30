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Украина сообщила об успешной атаке на три российских радара в оккупированном Крыму (1)

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Военный радар
Военный радар Фото: Open source

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) успешно атаковали три российских радара в оккупированном Крыму, сообщает "Укринформ".

29 ноября оперативники ГУР атаковали российские радиолокационные установки, в том числе РЛС "Каста-2Е2" и две радиолокационные станции "Подлет", сообщило ГУР в Facebook.

В свою очередь 28 ноября украинские спецслужбы уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов.

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