29 ноября оперативники ГУР атаковали российские радиолокационные установки, в том числе РЛС "Каста-2Е2" и две радиолокационные станции "Подлет", сообщило ГУР в Facebook.

В свою очередь 28 ноября украинские спецслужбы уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов.

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