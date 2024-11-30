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С учетом отдельных условий граждане Латвии смогут путешествовать в Китай без визы

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Флаги Китая. Иллюстративное фото.
Флаги Китая. Иллюстративное фото. Фото: EDUARDO LEAL

Соблюдая отдельные условия, граждане Латвии с сегодняшнего дня до 23:59 31 декабря 2025 года по пекинскому времени смогут въехать в Китай без визы, сообщили агентству LETA в посольстве Китая в Латвии.

Предполагается, что граждане Латвии с обычными паспортами смогут въезжать в Китай без визы, если цель поездки - бизнес, туризм, посещение семьи или транзит. Кроме того, срок пребывания в Китае не должен превышать 30 дней.

А гражданам Латвии, которые не соответствуют этим безвизовым условиям, до приезда в Китай по-прежнему придется подать заявку на визу. Посольство призывает связаться с ним при возникновении дополнительных вопросов.

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