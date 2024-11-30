Взрыв "Северных потоков": установлены личности подозреваемых

Из множества расследований немецких СМИ, выходивших с тех пор, следует, что в операции по взрыву участвовали шесть украинских военнослужащих и несколько гражданских лиц. Некоторые из членов группы, как предполагается, в прошлом имели связи с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Реализацию якобы поддерживал занимавший в то время пост главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

При этом операцию начали планировать еще за несколько лет до полномасштабной войны РФ против Украины, сообщал немецкий еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на "свои данные". Знал ли об операции президент Украины Владимир Зеленский, неизвестно.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала о конфликте ФРГ и Польши, связанном с расследованием взрывов на "Северных потоках". Берлин не может добиться ареста украинца, подозреваемого в причастности к диверсии, написала WSJ. Один высокопоставленный польский чиновник в частном порядке сказал своему немецкому коллеге, что любые потенциальные подозреваемые, которые могли сыграть роль в разрушении газопровода, "должны быть награждены медалями, а не арестованы", указывает издание.

Киев отрицает сообщения о каком-либо участии Украины в подрыве российских газопроводов в Балтийском море.

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