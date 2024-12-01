Зеленский: Вместе с ЕС и США мы завершим войну в 2025-м

Президент Украины Владимир Зеленский видит "все возможности" для завершения оборонительной войны против России в следующем году. "Мы можем это сделать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - заявил Зеленский в интервью изданию Sky News, опубликованном в пятницу, 29 ноября.

Он отметил, что большое давление на президента РФ Владимира Путина может оказать новоизбранный президент США Дональд Трамп, в частности путем усиления Украины. По словам Зеленского, война может быть завершена "быстро", но это "зависит от решений и воли других лидеров".

Зеленский: ВСУ не хватает оружия, а не людей

Комментируя сообщения СМИ о том, что власти США призвали Киев снизить возраст мобилизации для увеличения численности армии, Зеленский заявил, что "реальная проблема" заключается не в нехватке людей, а в недостаточной военной помощи западных союзников.

По словам украинского лидера, он просил Запад "больше года назад" оснастить 10 бригад Вооруженных сил Украины, но на сегодняшний день вооружены только две с половиной из них. "Если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - сказал Зеленский.

Зеленский готов заморозить войну с РФ за членство в НАТО

В том же интервью Зеленский заявил, что Киев согласится прекратить "горячую фазу" войны с Россией, если контролируемая им территория страны будет взята "под зонтик НАТО". Впоследствии Украина сможет вернуть оккупированные Россией территории дипломатическим путем, добавил президент. По его словам, членство в НАТО позволит гарантировать, что Путин "не вернется", чтобы захватить другие территории.

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