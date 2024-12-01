Иногда даже самые простые вещи могут быть не столь простыми, как кажутся, ведь кто из нас когда-нибудь задумывался о том, что можно неправильно накрывать пленкой продукты питания, не защищая еду, а способствуя ее более быстрой порче?
Возможно, вы всю жизнь делали только хуже. Как правильно накрывать еду пищевой пленкой?
Берешь миску, тарелку или кастрюлю с едой, берешь пищевую пленку, натягиваешь ее поверх и по краям посуды и готово?
Если вы делаете так, то вы делаете это неправильно!
Шеф-повар Кристап Силис в передаче Šefu gaidījāt? поясняет, что между неправильно натянутой пищевой пленкой и едой очень часто образуется конденсат.
Именно конденсат способствуют размножению бактерий, особенно, если продукт, который накрывают, еще теплый.
Как использовать пищевую пленку правильно? Позаботьтесь, чтобы она максимально соприкасалась с накрываемым продуктом или едой, чтобы не оставалось места для образования конденсата.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
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