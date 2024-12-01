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Возможно, вы всю жизнь делали только хуже. Как правильно накрывать еду пищевой пленкой?

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Накрывайте еду пленкой правильно
Накрывайте еду пленкой правильно Фото: New Africa/shutterstock.com

Иногда даже самые простые вещи могут быть не столь простыми, как кажутся, ведь кто из нас когда-нибудь задумывался о том, что можно неправильно накрывать пленкой продукты питания, не защищая еду, а способствуя ее более быстрой порче?

Берешь миску, тарелку или кастрюлю с едой, берешь пищевую пленку, натягиваешь ее поверх и по краям посуды и готово?

Если вы делаете так, то вы делаете это неправильно!

Шеф-повар Кристап Силис в передаче Šefu gaidījāt? поясняет, что между неправильно натянутой пищевой пленкой и едой очень часто образуется конденсат.

Фото статьи
Фото: Merrimon Crawford/Shutterstock.com

Именно конденсат способствуют размножению бактерий, особенно, если продукт, который накрывают, еще теплый.

Как использовать пищевую пленку правильно? Позаботьтесь, чтобы она максимально соприкасалась с накрываемым продуктом или едой, чтобы не оставалось места для образования конденсата.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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