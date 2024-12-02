E-veselība и другие системы не синхронизированы - пациентам приходится брать направления в бумажном виде

В конце августа направление на электрокардиограмму не дошло до системы, и ей пришлось заплатить за услугу. В конце октября "пропало" направление к подологу, и ей пришлось получать его в бумажном виде.

Чтобы разобраться в ситуации, Агита обратилась в службу поддержки пользователей системы E-veselība, где ей сообщили, что с системой все в порядке, а "то, что произошло два часа назад, когда я не получила свое электронное направление, не входит в его обязанности, его не было на работе", - сказала Агита.