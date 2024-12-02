Хотя врач выписал электронное направление на оплаченные государством медицинские услуги, информация об этом не отобразилась в системе E-veselība. Пациентке Агите пришлось либо оплатить услугу самостоятельно, либо предоставить бумажное направление. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
E-veselība и другие системы не синхронизированы - пациентам приходится брать направления в бумажном виде
Агита неоднократно сталкивалась с проблемой отсутствия направлений, выписанных семейным врачом, в системе E-veselība.
В конце августа направление на электрокардиограмму не дошло до системы, и ей пришлось заплатить за услугу. В конце октября "пропало" направление к подологу, и ей пришлось получать его в бумажном виде.
Чтобы разобраться в ситуации, Агита обратилась в службу поддержки пользователей системы E-veselība, где ей сообщили, что с системой все в порядке, а "то, что произошло два часа назад, когда я не получила свое электронное направление, не входит в его обязанности, его не было на работе", - сказала Агита.
Представитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Синтия Кайиня пояснила, что врач может оформить направление в системе E-veselība или через свою собственную медицинскую информационную систему.
В случае сбоев системы E-veselība, с которыми периодически сталкиваются медицинские работники и фармацевты, могут возникать проблемы с оформлением направлений или рецептов.
Однако в случае Агиты проблема возникла не из-за сбоев в E-veselība, а из-за несовместимости данных между различными системами.
Врач использовал свою систему, и возник сбой при взаимодействии этой системы с E-veselība.
"При обмене данными или в переданных данных от одной системы к другой отсутствовала полная информация", - объяснила Кайиня.
В Национальной службе здравоохранения отметили, что направления, выписанные медицинскими работниками, могут быть как в электронной форме, так и в бумажном виде.
Однако пациентам рекомендуют перед посещением обследования убедиться, нужно ли им в данном случае бумажное направление. Это также можно проверить в системе E-veselība в личном кабинете.
"Пациент сам не может решить эту проблему. Здесь необходимо участие врача, который должен обратиться к разработчику своей системы, а разработчик уже решает вопрос взаимодействия данных с NVD", - указала представитель NVD.
Такие случаи происходят нечасто, но если они случаются, Национальная служба здравоохранения связывается с разработчиками других систем и старается решить проблему.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!