В первый день зимы вступили в силу новые требования к зимним шинам, а также произошел ряд интересных событий. Так, стало известно, что латвийцам могут разрешить работать лишь четыре дня в неделю, в Елгавском крае не смогли продать с молотка один из старейших в Балтии деревянных домов, а США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этих и других новостях читайте подробнее в вечернем дайджесте RUS TVNET.
Главное за 1 декабря ⟩ Латвийца задержали в Гибралтаре, проблемы реэмигрантов и новые требования для зимних шин
Новости Латвии:
Министерство благосостояния предлагает разрешить работодателям и работникам договариваться в рамках трудового договора о четырехдневной рабочей неделе и на определенный срок, и на постоянной основе, сообщает агентство LETA со ссылкой на законопроект Минблага о поправках к закону о труде.
В установленный в правилах дорожного движения зимний период - с 1 декабря по 1 марта - легковым автомобилям с максимальной полной массой 3,5 тонны разрешается принимать в участие в дорожном движении, если они оснащены зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в условиях снега и льда и имеющими маркировку "гора и снежинка".
В прошлом году в Латвии наблюдался значительный рост числа реэмигрантов - вернулись 909 человек. Продолжается эта тенденция и в этом году, реэмигранты постепенно возвращаются, чтобы начать новую жизнь на родине, сообщает ReTV Ziņas.
Дочернее предприятие Latvijas pasts - SIA "Mailmaster - с воскресенья, 1 декабря, прекращает оказывать услугу "Домашний пакомат", сообщили представители Latvijas pasts.
Аукционы по продаже двух памятников культуры - жилого дома "Упениеки" в Салгалской волости и господского дома Бервирцавской усадьбы в Елгавском крае завершилось без результата, сообщает агентство LETA со ссылкой на краевое самоуправление.
За рубежом:
В Гибралтаре полицейские задержали гражданина Латвии, который разгуливал по одной из главной улиц с ножом в руках, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на местные СМИ.
Пятница, 29 ноября, стала последним днем работы компании Brandner PCB, производившей печатные платы в Пайде. Предприятие закрылось после деятельности длиной чуть менее тридцати лет. При этом на улице Теэстузе в Пайде этот завод работал в течение последних 17 лет. Это был единственный производитель печатных плат в Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Возглавившая внешнеполитическое ведомство Еврокомиссии Кая Каллас и новый президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в воскресенье в Киев, чтобы выразить поддержку Украине в первый день их пребывания в должности.
США осуждают применение чрезмерной силы против демонстрантов в Грузии и приостанавливают стратегическое партнерство с республикой в связи с решением правительства не продолжать переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС), сообщил Государственный департамент США.
В Бельгии принят первый в мире закон, гарантирующий людям, которые оказывают секс-услуги, предоставление больничных, декретных, отпусков по беременности и родам и пенсионных выплат наравне с другими работниками.
Интересное чтиво:
Сегодня, 1 декабря, прекратила работу популярная в начале 2010-х платформа для анонимных вопросов Ask.fm. Созданный в Латвии сайт в своё время завоевал популярность среди десятков миллионов молодых людей по всему миру. Ask.fm был важным этапом в биографии и для тех, кто его придумал, создал, а потом развивал - сначала на улице Индрану, а потом в просторном офисе на улице Заля. Как всё начиналось 14 лет назад и какие чувства вызвала новость о том, что платформа закроется? Эти, и не только, вопросы TVNET+ задал основателю Ask.fm Илье Теребину.
Заманчивые предложения вырваться из повседневной рутины и отправиться в незабываемые походы по захватывающим дух горным тропам в Польше, отдохнуть в Испании и попасть в Исландию многим кажутся исполнением мечты. В соцсетях люди положительно высказывались об организованных Сергеем Шабуровым путешествиях, однако все не так однозначно. Несколько человек обратились в Apollo.lv, рассказав о болезненных разочарованиях - отмененных в последний момент поездках, невозвращенных крупных суммах денег и обманчивых обещаниях. Но помимо всего этого, есть и тревожный факт: многие из обманутых людей верят, что этот человек и сегодня активно предлагает поездки.
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Есть одна очень простая и быстрая процедура, которая позволяет решить (а заодно и предотвратить) множество проблем, связанных с работой любого смартфона.
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