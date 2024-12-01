Главное за 1 декабря Латвийца задержали в Гибралтаре, проблемы реэмигрантов и новые требования для зимних шин

За рубежом:

В Гибралтаре полицейские задержали гражданина Латвии, который разгуливал по одной из главной улиц с ножом в руках, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на местные СМИ.

Пятница, 29 ноября, стала последним днем работы компании Brandner PCB, производившей печатные платы в Пайде. Предприятие закрылось после деятельности длиной чуть менее тридцати лет. При этом на улице Теэстузе в Пайде этот завод работал в течение последних 17 лет. Это был единственный производитель печатных плат в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Возглавившая внешнеполитическое ведомство Еврокомиссии Кая Каллас и новый президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в воскресенье в Киев, чтобы выразить поддержку Украине в первый день их пребывания в должности.

США осуждают применение чрезмерной силы против демонстрантов в Грузии и приостанавливают стратегическое партнерство с республикой в связи с решением правительства не продолжать переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС), сообщил Государственный департамент США.

В Бельгии принят первый в мире закон, гарантирующий людям, которые оказывают секс-услуги, предоставление больничных, декретных, отпусков по беременности и родам и пенсионных выплат наравне с другими работниками.

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