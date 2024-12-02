Трамп выдвинул критика агентства Пателя на пост директора ФБР

Трамп, который официально вернется в Белый дом в январе, охарактеризовал Пателя как "блестящего юриста, последователя и борца за "Америку прежде всего", который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите справедливости и американского народа".

Патель, известный как ярый сторонник Трампа, в первой администрации Дональда Трампа был советником директора национальной разведки и начальником штаба главы Пентагона.

​До работы в Белом доме Патель работал в комитете по разведке Палаты представителей США, где принимал активное участие в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Сообщается, что Патель помог республиканцам дискредитировать расследование ФБР о возможном участии России, сообщает CNN.

Трамп часто заявлял, что не доверяет ФБР, обвиняя спецслужбу в политической предвзятости, особенно после того, как в августе 2022 года агенты ФБР изъяли в поместье Трампа во Флориде 11 коробок с секретными документами, которые он должен был передать в Национальный архив в конце своего президентства, но не сделал этого.

Патель был активным критиком нынешней структуры ФБР.

Трамп похвалил прошлую работу Пателя и заявил, что под руководством Пателя ФБР "положит конец растущей эпидемии преступности в Америке, ликвидирует преступные группировки мигрантов и остановит бич трансграничной торговли людьми и наркотиками".

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