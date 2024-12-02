Белорусский бизнесмен Игорь Медведь, прибывший в Латвию после протестов 2020 года, подавленных режимом диктатора Александра Лукашенко, и получивший временный вид на жительство как основатель перспективного стартапа Nordwoc, предстал перед судом по обвинению в нарушении санкций ЕС. Как сообщает программа LTV De Facto, Медведь выразил готовность признать свою вину. Прокурор требует для него наказание в виде тюремного срока.
Видео ⟩ Белорусскому бизнесмену за нарушение санкций угрожает тюремный срок в Латвии
Ранее сообщалось, что спецслужбы подозревают владельца Nordwoc в нарушении санкций ЕС и незаконном перемещении через латвийскую границу товаров стратегического значения, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Служба государственной безопасности (VDD) летом этого года арестовала все акции компании, что делает крайне редко.
Латвия помогала предпринимателям, у которых были проблемы с режимом Лукашенко. Но, как выяснила De Facto, компании Игоря Медведя в предыдущие годы активно поставляли различного рода оборудование и механизмы в подконтрольные государству учреждения. Кроме того, ему удавалось выигрывать тендеры без реальной конкуренции и с товарами, которые значительно дороже в сравнении с ценами на открытом рынке.
Судя по обвинительному заключению, даже после переезда в Латвию Игорь Медведь не разорвал связь с Беларусью через компанию Nordwoc.
В одном из эпизодов Nordwoc обвиняется в поставке в 2022 году в Беларусь санкционного продукта - промышленного робота. Согласно обвинительному заключению, зная, что европейское регулирование запрещает подобные поставки, Медведь и его пособники решили использовать в качестве посредника китайскую компанию Shenzen Tianqi Technology Trading Co. Сначала робот был отправлен самолетом из Риги в Китай, затем по железной дороге - конечному получателю, компании "Брестский научно-технологический парк". За это Nordwoc получила 181 тысячу евро на счет в белорусском банке "Белгазпромбанк".
Еще один эпизод касается перемещения товаров стратегического значения через границу Латвийской Республики в Беларусь. Речь идет о двух вытяжных шкафах немецкого производства для высоких химических и термических нагрузок. Они используются, например, в лабораториях.
Согласно обвинительному заключению, эти товары первоначально были поставлены компанией Nordwoc немецкой компании ZWOD Vertriebs und Logistik GmbH, затем - той же китайской компании и в конце концов - белорусской подконтрольной государству компании Planar, за что было заплачено 74 тысячи евро. Как выяснили белорусские журналисты, в 2019 году чешская компания, связанная с Игорем Медведем, поставила товар на сумму 2,5 миллиона долларов компаниям того же белорусского холдинга.
Изначально адвокаты бизнесмена называли обвинения необоснованными, но на судебном заседании смягчились и не возражали против соглашения с прокурором. Обвиняемый был готов признать свою вину.
Соглашение с прокурором пока не утверждено. Прокуратура требует приговорить Игоря Медведя к двухлетнему тюремному заключению, штрафу в размере 225 тысяч евро и конфискации имущества на 30 тысяч евро, а также конфискации акций Nordwoc.
В настоящее время по программе стартап-виз в Латвии работают 44 предпринимателя из Турции, Ирана, Нигерии, Индии и других стран за пределами Евросоюза. Последние два года Латвия не рассматривала претендентов из России. Однако заявки от белорусских компаний продолжают приниматься.
Видео: Сюжет программы De Facto
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