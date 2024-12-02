Видео Белорусскому бизнесмену за нарушение санкций угрожает тюремный срок в Латвии

Еще один эпизод касается перемещения товаров стратегического значения через границу Латвийской Республики в Беларусь. Речь идет о двух вытяжных шкафах немецкого производства для высоких химических и термических нагрузок. Они используются, например, в лабораториях.

Согласно обвинительному заключению, эти товары первоначально были поставлены компанией Nordwoc немецкой компании ZWOD Vertriebs und Logistik GmbH, затем - той же китайской компании и в конце концов - белорусской подконтрольной государству компании Planar, за что было заплачено 74 тысячи евро. Как выяснили белорусские журналисты, в 2019 году чешская компания, связанная с Игорем Медведем, поставила товар на сумму 2,5 миллиона долларов компаниям того же белорусского холдинга.

Изначально адвокаты бизнесмена называли обвинения необоснованными, но на судебном заседании смягчились и не возражали против соглашения с прокурором. Обвиняемый был готов признать свою вину.

Соглашение с прокурором пока не утверждено. Прокуратура требует приговорить Игоря Медведя к двухлетнему тюремному заключению, штрафу в размере 225 тысяч евро и конфискации имущества на 30 тысяч евро, а также конфискации акций Nordwoc.

В настоящее время по программе стартап-виз в Латвии работают 44 предпринимателя из Турции, Ирана, Нигерии, Индии и других стран за пределами Евросоюза. Последние два года Латвия не рассматривала претендентов из России. Однако заявки от белорусских компаний продолжают приниматься.

Видео: Сюжет программы De Facto

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